Phil Salt Milestone: फिल सॉल्ट ने ‘द हंड्रेड’ के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया है, क्योंकि वे इस टूर्नामेंट में 1000 रन पूरे करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं. विस्फोटक विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ने यह उपलब्धि 9 अगस्त को लंदन के केनिंगटन ओवल में खेले गए मैनचेस्टर ओरिजिनल्स बनाम ओवल इन्विंसिबल्स मैच के दौरान हासिल की. इस उपलब्धि के साथ, फिल सॉल्ट ‘द हंड्रेड’ के इतिहास में कुल मिलाकर (पुरुष और महिला दोनों वर्ग में) 1000 रन पूरे करने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे एक दिन पहले नट स्किवर-ब्रंट ने यह आंकड़ा छूकर टूर्नामेंट में ऐसा करने वाली पहली खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया था. पुरुष वर्ग में साउदर्न ब्रेव के जेम्स विंस 984 रनों के साथ फिल सॉल्ट के बाद दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ हैं.

फिल सॉल्ट ने रचा इतिहास

✅ First men's player ✅ Second player in #TheHundred after Nat Sciver-Brunt Phil Salt has scored 1,000 competition runs! 🙇 pic.twitter.com/VWIyDxbYjZ — The Hundred (@thehundred) August 9, 2025

