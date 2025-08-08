David Millns Resembling PM Modi: द हंड्रेड 2025 को दुनिया की सबसे रोमांचक क्रिकेट प्रतियोगिताओं में से एक है, इस समय जोर-शोर से चल रही है और अब तक कई दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले हैं, जिसने दुनियाभर के प्रशंसकों का ध्यान खींचा है. इसी बीच, कुछ फैन्स की नजर अंपायर डेविड मिल्न्स पर पड़ी और उन्होंने पाया कि उनकी शक्ल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी मिलती-जुलती है. दरअसल, हेडिंग्ले, लीड्स में खेले गए नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम वेल्श फायर मुकाबले में डेविड मिल्न्स ऑन-फील्ड अंपायर की भूमिका निभा रहे थे. इस दौरान उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें उनका सफेद दाढ़ी वाला लुक पीएम मोदी से मिलता-जुलता नजर आया. कुछ फैन्स ने तो मजाक में उन्हें "सफेद दाढ़ी वाले कटप्पा" जैसा बताया, जो एक मशहूर भारतीय फिल्म का किरदार है. सोशल मीडिया पर इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और क्रिकेट फैंस इस मजेदार समानता को लेकर जमकर मीम्स और कमेंट्स कर रहे हैं.

PM मोदी से मिलते-जुलते अंपायर डेविड मिल्न्स की वायरल तस्वीर

देखें फैंस का रिएक्शन

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)