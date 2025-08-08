David Millns Resembling PM Modi: द हंड्रेड 2025 को दुनिया की सबसे रोमांचक क्रिकेट प्रतियोगिताओं में से एक है, इस समय जोर-शोर से चल रही है और अब तक कई दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले हैं, जिसने दुनियाभर के प्रशंसकों का ध्यान खींचा है. इसी बीच, कुछ फैन्स की नजर अंपायर डेविड मिल्न्स पर पड़ी और उन्होंने पाया कि उनकी शक्ल भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफी मिलती-जुलती है. दरअसल, हेडिंग्ले, लीड्स में खेले गए नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स बनाम वेल्श फायर मुकाबले में डेविड मिल्न्स ऑन-फील्ड अंपायर की भूमिका निभा रहे थे. इस दौरान उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें उनका सफेद दाढ़ी वाला लुक पीएम मोदी से मिलता-जुलता नजर आया. कुछ फैन्स ने तो मजाक में उन्हें "सफेद दाढ़ी वाले कटप्पा" जैसा बताया, जो एक मशहूर भारतीय फिल्म का किरदार है. सोशल मीडिया पर इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और क्रिकेट फैंस इस मजेदार समानता को लेकर जमकर मीम्स और कमेंट्स कर रहे हैं.

PM मोदी से मिलते-जुलते अंपायर डेविड मिल्न्स की वायरल तस्वीर

Modi x Cricket pic.twitter.com/6duzVTemvo — Out Of Context Cricket (@GemsOfCricket) August 8, 2025

देखें फैंस का रिएक्शन

yeh kis line main aagye😅 — gogi bhai (@justedit4u) August 8, 2025

Modi — Vinayak S (@Vinayak06203417) August 8, 2025

Bro 50-50% hai — Sonu Prajapat (@sonuprajapat_X) August 8, 2025

Sasta Modi😂 — Akshat (@Akshatgoel1408) August 8, 2025

