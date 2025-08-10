Bengaluru Metro Yellow Line Inauguration: बेंगलुरु को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, आज मेट्रो येलो लाइन का करेंगे उद्घाटन, देखें VIDEO
पीएम मोदी (Photo Credits ANI)

Bengaluru Metro Yellow Line Inauguration:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज, 10 अगस्त को बेंगलुरु के दौरे पर हैं, जहां वे बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन करेंगे। यह 19.15 किलोमीटर लंबी लाइन आरवी रोड (रागीगुड्डा) से बोम्मसंद्र तक फैली है और इसमें 16 स्टेशन शामिल हैं. इस परियोजना की कुल लागत लगभग 5,056.99 करोड़ रुपये है.

PM मोदी मेट्रो की यात्रा भी करेंगे

प्रधानमंत्री उद्घाटन के साथ-साथ आरवी रोड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो यात्रा भी करेंगे. इसके अतिरिक्त, वे बेंगलुरु मेट्रो फेज-3 की आधारशिला रखेंगे, जो 44.65 किलोमीटर की परियोजना है और इसकी अनुमानित लागत 15,611 करोड़ रुपये से अधिक है.

बेंगलुरु को पीएम मोदी की बड़ी सौगात

तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे

अपने इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे केएसआर रेलवे स्टेशन पर तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। उनके दौरे के मद्देनजर बेंगलुरु में बेल्लारी रोड को सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है।