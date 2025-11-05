नरकटियागंज, 5 नवंबर : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की हवा है. जनता ने एनडीए की सरकार बनाने का निश्चय कर लिया है. उन्होंने सरकार के कामों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के आशीर्वाद से बिहार को 'हीरा' दिया है. भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र (Narkatiaganj Assembly Constituency) में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, "आज यहां मैं जो उत्साह देख रहा हूं, जो उमंग देख रहा हूं, वह मुझे पूरा संतोष दिला रहा है कि आप लोगों ने एनडीए के प्रत्याशियों को एकतरफा चुनाव जिताने का मन बना लिया है. जब मैं यहां 2010 के चुनाव में आया था तो यहां की जनता ने 9 में से 9 सीटें जिताई थीं. आज जो माहौल देख रहा हूं तो इस बार भी आप लोगों ने 9 में से 9 सीटें जिताने का मन बना लिया है."

उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ प्रत्याशियों को जिताने का नहीं है, बल्कि यह चुनाव बिहार को विकास की पटरी पर आगे बढ़ाने का और विकास की गति को स्थिरता देते हुए आगे बढ़ाने का चुनाव है. विपक्ष पर निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उजाले का महत्व तब होता है, जब आप अंधकार की त्रासदी को पहचानते हो. लालू जी के राज में 90 के दशक से लेकर 2005 तक ये अंधकारमय बिहार था, ये जंगलराज वाला बिहार था.

जेपी नड्डा ने कहा, "हाईवे (एच), इंटरनेट (आई), रेलवे (आर) और एयरपोर्ट (ए) यह 'हीरा' बिहार की जनता को दिया गया. आज मोदी जी के आशीर्वाद से और नीतीश जी की कड़ी मेहनत के कारण, यह बदला हुआ बिहार है, विकास की लंबी छलांग लगाता हुआ बिहार है. अब यह बिहार लालटेन युग से निकलकर एलईडी युग में पहुंच चुका है."