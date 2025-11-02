जदयू उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर NDA का सख्त संदेश, सुशासन में कानून से बड़ा कोई नहीं: दिलीप जायसवाल

पटना, 2 नवंबर : बिहार के मोकामा विधानसभा सीट (Mokama Assembly Seat) से जदयू उम्मीदवार आनंद कुमार सिंह की गिरफ्तारी के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म हो गई है. यह गिरफ्तारी जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में हुई है. इस पूरे घटनाक्रम पर सत्ताधारी एनडीए के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बिहार में कानून सर्वोपरि है और किसी भी अपराधी को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता.

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल (Dilip Jaiswal) ने आईएएनएस से कहा, "बिहार में कानून का राज है. यहां कोई अपराधी बच नहीं सकता. पूरे राज्य में सरकार और पुलिस प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं. जिस किसी ने भी अपराध किया है, उस पर कार्रवाई तय है." जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी मोकामा की घटना पर पार्टी का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर सामाजिक सौहार्द बिगड़ने नहीं देगी. नीरज कुमार ने कहा, "मोकामा की यह घटना सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुनिश्चित किया कि मोकामा शांत रहे."

उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा, "तेजस्वी यादव तो बिहार सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे थे. अब तो पदाधिकारी पर भी कार्रवाई हुई, अपराधी भी गिरफ्तार हुए. लेकिन जब रीतलाल यादव गिरफ्तार हुए थे, तब आपने यह बयान दिया था कि विपक्ष के नेता को फंसाया जा रहा है." नीरज कुमार ने आगे कड़े शब्दों में कहा, "बिहार में सुशासन की सरकार है. अपराध करने वाला चाहे किसी भी पार्टी का हो या किसी भी जाति का, सब पर कार्रवाई होगी. इस प्रक्रिया में कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सकता."

इसी बीच, भाजपा की राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा, "मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई भी अपराधी नहीं बचेगा. जांच जारी है और जल्द ही पूरा सच सामने आ जाएगा." मोकामा में हुए इस हत्याकांड ने चुनावी दौर में राजनीतिक माहौल को और भी गर्मा दिया है. बता दें कि बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे और दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होगा. वहीं, वोटों की गिनती 14 नवंबर को की जाएगी.