Nagpur Mumbai Samruddhi Mahamarg: नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग पर ठोंक दी बड़ी बड़ी कीलें, लोगों के वाहन हुए पंचर, VIDEO आया सामने

Nagpur Mumbai Samruddhi Mahamarg: नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग (Nagpur Mumbai Samruddhi Mahamarg) हमेशा से ही चर्चाओं में रहता है. आएं दिन इस महामार्ग पर एक्सीडेंट की घटनाएं सामने आती है. अब एक हैरान करनेवाली घटना इस महामार्ग से सामने आई है. जहांपर लोगों ने सड़क पर बड़े बड़े कई कीलें (Nails) ठोंके हुए देखें. इसका वीडियो (Video) सामने आया है. संभाजीनगर (Sambhajinagar) के दौलताबाद ( Daulatabad) में ये कीलें ठोंकी गई. जिसमें देख सकते है की सभी जगहों पर कीलें ठोंकी गई है.इन कीलों के कारण कई गाड़ियां पंचर भी हुई. इस घटना के बाद लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया है और इसपर नाराजगी जताई.

समृद्धि महामार्ग पर ठोंकी गई कीलें

काफी वाहन हुए पंचर

इन कीलों के कारण कई वाहन पंचर हुए है. कई वाहनों (Vehicles) के टायर (Tyre) भी फैट गए. बताया जा रहा है की 3 से 4 वाहन पंचर हो चुके है. महामार्ग पर 100 से ज्यादा कीलें ठोंके गए थे. पहले लोगों को लगा की ये कीलें की असामाजिक तत्वों ने चोरी के उद्देश्य से ये ठोंके है. बाद में पता चला की कार्य के लिए इन कीलों को ठोंका गया था.

लोगों ने जताई नाराजगी

बताया जा रहा है की रात में करीब 4 घंटे तक यहां का यातायात बंद (Traffic Stop) किया गया था. इन कीलों के कारण गाड़ियों के टायर फट गए. इस दौरान वाहन चालकों ने नाराजगी जताई. जिसके बाद पुलिस (Police) ने मौके पर पहुंचकर इन्हें समझाया. लोगों का कहना है की अगर निर्माणकार्य के लिए इन कीलों को ठोंका गया था तो समृद्धि महामार्ग के अधिकारीयों ने बैरिकेड क्यों नहीं लगाएं.