Mumbai-Pune Train Cancelled: रेल यात्रिगण कृपया ध्यान दें, आज से दो दिनों के लिए मुंबई-पुणे से चलने वाली कई मेल एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द; यहां देखें पूरी लिस्ट

Mumbai-Pune Train Cancelled: मध्य रेलवे लाइन पर मुंबई और पुणे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. मध्य रेलवे से चलने वाली मेल एक्सप्रेस की कई ट्रेनें आज रविवार से अगले दो दो दिन सोमवार तक रद्द रहेंगी. इस फैसले के चलते यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि, मध्य रेलवे ने वैकल्पिक ट्रेनों की व्यवस्था की है, ताकि यात्रियों को ज्यादा दिक्कत न हो.
आज से शुरू होकर यह काम कल तक चलेगा
दरअसल, मध्य रेलवे ने कर्जत यार्ड के पुनर्गठन (रीमॉडलिंग) और आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग (PNI) कार्यों के कारण पलसदरी से भिवपुरी रोड सेक्शन में विशेष ट्रैफिक ब्लॉक लगाया है. यह काम आज (12 अक्टूबर, रविवार) सुबह 7:20 बजे से शाम 6:20 बजे तक और कल (13 अक्टूबर, सोमवार) सुबह 11:20 बजे से दोपहर 2:20 बजे तक ब्लॉक रहेगा. यह भी पढ़े: Mumbai Local Train Cancel List: ध्यान दें! मुंबई में भारी बारिश के कारण कई लोकल ट्रेनें रद्द, यहां देखें पूरी लिस्ट
मुंबई-पुणे रूट पर चलने वाली कई मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
इस ब्लॉक के कारण मुंबई-पुणे रूट पर चलने वाली कई मेल/एक्सप्रेस ट्रेनें आज और कल रद्द रहेंगी. कुछ ट्रेनें पुणे तक ही सीमित रहेंगी, जबकि अन्य के शेड्यूल में बदलाव होगा. कर्जत स्टेशन पर थमने वाली ट्रेनों को भी प्रभावित किया गया है। यात्रियों से अपील है कि लंबी दूरी की यात्रा से पहले आधिकारिक वेबसाइट या ऐप (जैसे NTES या IRCTC) पर अपडेट चेक करें.
रद्द ट्रेनों की देखें यहां सूची
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|रूट
|रद्द तिथि
|12125/12126
|प्रगती एक्सप्रेस (CSMT-Pune-CSMT)
|मुंबई-पुणे
|12-13 अक्टूबर
|12123/12124
|डेक्कन क्वीन
|मुंबई-पुणे
|12-13 अक्टूबर
|11009/11010
|सिंहगढ़ एक्सप्रेस
|मुंबई-पुणे
|12-13 अक्टूबर
|22225/22226
|वंदे भारत एक्सप्रेस (CSMT-Solapur-CSMT)
|मुंबई-सोलापुर (पुणे रूट)
|12-13 अक्टूबर
|11011/11012
|CSMT-Bhusawal-CSMT
|मुंबई-भुसावल
|12-13 अक्टूबर
|11008
|CSMT-Pune Deccan एक्सप्रेस
|मुंबई-पुणे
|12-13 अक्टूबर
|17613
|Panvel-Nanded
|पनवेल-नांदेड़
|12 अक्टूबर
|12127
|CSMT-Pune इंटरसिटी
|मुंबई-पुणे
|12-13 अक्टूबर
|22105
|CSMT-Pune इंद्रायणी एक्सप्रेस
|मुंबई-पुणे
|12-13 अक्टूबर
पुणे तक शॉर्ट-टर्मिनेटेड ट्रेनें
पुणे तक शॉर्ट-टर्मिनेटेड ट्रेनें (पुणे से मुंबई हिस्सा रद्द):
- 18519: विशाखापट्टनम-LTT (12 अक्टूबर)
- 11140: होस्पेट-CSMT (12 अक्टूबर)
- 12116: सोलापुर-CSMT (12 अक्टूबर)
इनके अलावा, अन्य 12 मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों के शेड्यूल प्रभावित होंगे।
कर्जत स्टॉप स्किप की जाने वाली ट्रेनें
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन का नाम
|रूट
|11020
|भुवनेश्वर-CSMT कोनार्क
|भुवनेश्वर-मुंबई
|17412
|कोल्हापुर-CSMT
|कोल्हापुर-मुंबई
|22144
|बिदर-CSMT
|बिदर-मुंबई
|11008
|पुणे-CSMT डेक्कन
|पुणे-मुंबई
|22943
|दौंड-इंदौर
|दौंड-इंदौर
|22106
|पुणे-CSMT इंद्रायणी
|पुणे-मुंबई
|11090
|भगत की कोठी-मुंबई
|जोधपुर-मुंबई
|11010
|पुणे-CSMT
|पुणे-मुंबई
|17614
|नांदेड़-पनवेल
|नांदेड़-पनवेल
|12126
|पुणे-CSMT
|पुणे-मुंबई
मध्य रेलवे की अपील
यह कार्य कर्जत स्टेशन पर ट्रैफिक कंजेशन कम करने और ट्रेन मूवमेंट सुधारने के लिए किया जा रहा है. इसमें पुराने पॉइंट्स को हटाकर नए इंस्टॉल करना, R&D लाइनों का विस्तार और कर्जत-पनवेल सेक्शन में नई लाइन जोड़ना शामिल है. यात्रियों को वैकल्पिक परिवहन (जैसे बस या मेट्रो) का उपयोग करने की सलाह दी जाती है.. अधिक जानकारी के लिए मध्य रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या हेल्पलाइन (139) पर संपर्क करने की मध्य रेलवे की तरफ से अपील का गई है