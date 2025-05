Mumbai Metro Line 9: महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस, डिप्टी सीएम शिंदे और अजित पवार ने दहिसर से काशीगांव के बीच मेट्रो-9 का किया तकनीकी निरीक्षण, जल्द सेवा होगी शुरू; VIDEO

Mumbai Metro Line 9: अंधेरी से मीरा रोड के बीच मेट्रो रूट 9 पर आने वाले दिनों में लोग यात्रा करते नजर आएंगे. क्योंकि मंत्रों 9 का काम करीब पूरा हो हो गया हैं. जिसे आम जनता के लिए जल्द ही शुरू कर दिया जाएंगे, इस रूट पर सेवा शुरू करने को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने मंगलवार, 14 मई 2025 को मुंबई मेट्रो लाइन 9 (फेज 1) के दहिसर (पूर्व) से काशीगांव खंड पर ट्रायल रन और तकनीकी निरीक्षण किया.

मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा, "आज का दिन बेहद खुशी का है क्योंकि काशीगांव से दहिसर तक मेट्रो लाइन 9 का तकनीकी परीक्षण शुरू हो रहा है. इस परीक्षण के बाद कुछ ही दिनों में यह रूट यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा. हम इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे. मुंबई में जगह की कमी को देखते हुए यह परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है. यह निर्बाध यातायात सुनिश्चित करेगी. 2028 तक मुंबई में लोग बड़े पैमाने पर मेट्रो का उपयोग कर सकेंगे. यह भी पढ़े: Mumbai Metro Line 9 Update: इंतजार ख़त्म! मुंबई मेट्रो लाइन 9 मीरा-भायंदर कॉरिडोर के पहले चरण का 10 मई से ट्रायल, जनता के लिए जल्द शुरू होगी सेवा

#WATCH | Mumbai: Maharashtra CM Devendra Fadnavis and Deputy CMs Ajit Pawar & Eknath Shinde conduct technical inspection of metro from Dahisar (East) to Kashigaon on Metro Route-9. pic.twitter.com/ZPuTvsD1Jo

— ANI (@ANI) May 14, 2025