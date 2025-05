Mumbai: महाराष्ट्र विधानसभा में स्कैनिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, पाया गया काबू (Watch Video)

Fire in Scanning Machine at Maharashtra Assembly: महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में सुरक्षा जांच के लिए इस्तेमाल की जा रही स्कैनिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट के कारण सोमवार 19 मई को दोपहर बाद आग लग गई. आग लगने के बाद कुछ समय के लिए जहां पर मशीन लगी थी अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गई. लेकिन समय रहते आग को बुझा लिया गया. जिससे आग पूरे मशीन में नहीं फ़ैल सकी.

आग लगने के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि स्कैनिंग मशीन से धुएं का गुबार निकल रहा है. इस बीच विधानसभा का कर्मचारी उस आग को बुझा रहा हैं. यह भी पढ़े: Mumbai Fire: मुंबई के भायखला में सालसेट बिल्डिंग में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

#WATCH | Mumbai: A fire broke out in the security scanning machine at the Maharashtra Assembly. The cause fire is reported to be a short circuit. Further details awaited. pic.twitter.com/PR9kTzVlcN

— ANI (@ANI) May 19, 2025