MP: क्या आप भी डेयरी बिजनेस करना चाहते हैं? सरकार दे रही है ₹42 लाख तक का लोन, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Dr. Bhimrao Ambedkar Kamdhenu Scheme 2025: मध्य प्रदेश सरकार (MP Govt) ने ग्रामीण युवाओं और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है. अंबेडकर जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने 'डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना' का शुभारंभ किया. इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को डेयरी व्यवसाय (Dairy Business) से जोड़ना और राज्य में दूध उत्पादन को बढ़ाना है. इस योजना के तहत, पात्र युवाओं को 25 दुधारू पशुओं की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए 36 से 42 लाख रुपये का बैंक ऋण प्रदान किया जाएगा. खास बात यह है कि सरकार इस ऋण पर 25% से 33% तक की सब्सिडी भी देगी. यानी युवा बिना किसी आर्थिक दबाव के अपना खुद का व्यवसाय स्थापित कर सकेंगे.

योजना के लाभ

कामधेनु योजना युवाओं के लिए स्थायी रोजगार का एक बेहतर विकल्प है. इसमें उन्हें देसी गाय, शंकर नस्ल की गाय या भैंस में से किसी एक नस्ल के 25 पशु रखने होंगे. इससे वे दूध उत्पादन के साथ-साथ रोजगार और आय के नए साधन भी पैदा कर सकते हैं.

पात्रता और शर्तें

इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास कम से कम 3.5 एकड़ जमीन होगी. यह जमीन उनकी अपनी, पारिवारिक या किराए की हो सकती है, लेकिन यह उसी तहसील में होनी चाहिए. साथ ही, इकाई में एक ही नस्ल के केवल 25 पशु ही शामिल होने चाहिए.

ऋण और भुगतान प्रणाली

ऋण राशि तीन भागों में दी जाएगी - पहले 8 पशुओं के लिए, फिर अगले 8 के लिए और अंतिम चरण में 9 पशुओं के लिए. ऋण चुकौती अवधि 7 वर्ष होगी और पहले 3 वर्षों तक कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा. इससे युवाओं के लिए व्यवसाय स्थापित करना आसान हो जाएगा.

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें पशुपालन विभाग की वेबसाइट www.mpdah.gov.in] पर जाना होगा. आधार कार्ड, समग्र आईडी, जमीन के दस्तावेज, बैंक पासबुक, पासपोर्ट फोटो और डेयरी इकाई की प्रोजेक्ट रिपोर्ट जैसे दस्तावेज अपलोड करना जरूरी होगा.

जांच और मंजूरी के बाद, बैंक के जरिए लोन की प्रक्रिया शुरू होगी. सरकार ने इसके लिए चुनिंदा बैंकों को अधिकृत किया है.