Mithi River Water Level Update: मुंबई में भारी बारिश के चलते मीठी नदी का जलस्तर बढ़ा, आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ी; VIDEO
(Photo Credits ANI)

Mithi River Water Level Update: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार हो रही मूसलधार बारिश के कारण मीठी नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है. इस वजह से नदी के किनारे स्थित क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है. बढ़ते जलस्तर के कारण इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है.

मीठी नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित क्षेत्र

मुंबई की मीठी नदी, जो शहर के प्रमुख जलस्रोतों में से एक है, में पानी की मात्रा अत्यधिक बढ़ने से धारावी, और बांद्रा, माहिम जैसे इलाके जलमग्न हो गए हैं. इन क्षेत्रों में भारी पानी भरने से नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यह भी पढ़े: Mumbai Rain Today Update: मुंबई में भारी बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त! सड़कों पर भरा पानी, IMD का अलर्ट; शहर में आज भी होगी झमाझम बरसात

मीठी नदी का जलस्तर बढ़ा

प्रशासन ने जारी किया अलर्ट

मीठी नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन ने क्षेत्र में अलर्ट जारी किया है. अलर्ट में नागरिकों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहें और नदी के किनारे से दूर रहें. प्रशासन ने यह भी बताया कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन की टीमें हालात पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं.

जलस्तर और बढ़ा तो लोगों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

मुंबई में जिस तरह से बारिश जारी है. उससे देखते हुए मीठी नदी के जलस्तर बढ़ने पर लोगों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं. इसमे प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके.

नागरिकों से अपील

प्रशासन की तरफ से सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि वे नदी के किनारे जाने से बचें और सतर्क रहें, ताकि किसी भी तरह के बड़े हादसे से बचा जा सके.