VIDEO: बेंगलुरु के Chinnaswamy Stadium के पास बड़ा हादसा! बस चलाते समय ड्राइवर को आया Heart Attack, सड़क पर कई अन्य गाड़ियों को कुचला

Bengaluru Bus Accident (Photo- @Deadlykalesh/X)

Bengaluru Bus Accident: बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम (Chinnaswamy Stadium) के पास बीते रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. यहां BMTC (Bengaluru Metropolitan Transport Corporation) की एक बस के ड्राइवर ने अचानक नियंत्रण खो दिया, जिससे बस कई अन्य वाहनों से टकरा गई. हादसे में तीन ऑटोरिक्शा, तीन कारें और कई बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं. घटना के समय सड़क पर भारी भीड़भाड़ थी, जिससे घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई.

रिपोर्ट्स के अनुसार, यह हादसा उस समय हुआ जब बस ड्राइवर को अचानक दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ा. नतीजतन, उसने अनजाने में एक्सीलेटर दबा दिया और बस की स्पीड तेज हो गई.

ये भी पढें: IDEO: ‘कन्नड़ में बोलो’: नॉर्थ-ईस्ट से होने पर Uber Auto ड्राइवर ने दी गालियां, बेंगलुरु में महिला ने लगाया Harassment का आरोप

बेंगलुरु में BMTC बस का बड़ा हादसा

🚨Bengaluru, Karnataka: Yesterday, near Chinnaswamy Stadium, a bus driver suffered a heart attack and lost control of the bus, crashing into 9 vehicles. The entire incident was captured in the bus’s CCTV. pic.twitter.com/5ptRSoHgtG — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) October 12, 2025

अचानक बेहोश हो गया बस ड्राइवर

सोशल मीडिया पर वायरल CCTV Footage में साफ दिख रहा है कि ड्राइवर बस चलाते हुए अचानक बेहोश (Bus Driver Suffers Seizure) हो गया, जबकि कंडक्टर ने उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाया. हादसे के बाद, राहगीरों ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस ने पहले एक ऑटो को टक्कर मारी और फिर नियंत्रण खोकर कई वाहनों को कुचलते हुए सड़क किनारे रुक गई.

एक ऑटो चालक की हालत गंभीर

पुलिस (Bengaluru Police) ने बताया कि एक ऑटो चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य घायलों का इलाज पास के एक अस्पताल में चल रहा है. कब्बन पार्क ट्रैफिक पुलिस (Cubbon Park Traffic Police) ने बस ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि बस में कोई तकनीकी खराबी थी या दुर्घटना केवल चालक की खराब सेहत के कारण हुई.