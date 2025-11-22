Almora Road Accident: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा! शिप्रा नदी में गिरी SUV, तीन शिक्षकों की मौत (Watch Video)
Representational Image | ANI

Almora Road Accident: उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक दर्दनाक  हादसा हुआ है. यहां हल्द्वानी जा रही एक SUV शिप्रा नदी में गिर गई. कार में चार स्कूल टीचर सवार थे, जो एक शादी में शामिल होने जा रहे थे. हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. खबरों के मुताबिक, भवाली-अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर रातीघाट के पास गाड़ी अचानक कंट्रोल खो बैठी और सीधे नदी में गिर गई. वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी.

उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बड़ा हादसा

रातभर चला रेस्क्यू

खबर मिलते ही खैरना चौकी इंचार्ज हर्ष बहादुर पाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. इसके बाद एसडीआरएफ, स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. काफी मेहनत के बाद कार में फंसे सभी शिक्षकों को बाहर निकाला गया.

तीसरे शिक्षक की भी मौत

बुरी तरह घायल दो शिक्षकों को 108 एंबुलेंस से गरमपानी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. इलाज के दौरान संजय बिष्ट ने दम तोड़ दिया. वहीं मनोज कुमार की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.