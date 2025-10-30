Madhya Pradesh: डीएसपी कल्पना रघुवंशी पर पैसे और मोबाइल फोन चोरी का मामला दर्ज, घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल

भोपाल, 29 अक्टूबर : पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) कल्पना रघुवंशी (Kalpana Raghuvanshi) पर बुधवार को भोपाल में अपने दोस्त के घर से पैसे और मोबाइल फोन (Mobile Phone) चोरी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. राज्य पुलिस के लिए शर्मिंदगी वाली यह घटना इसी महीने की शुरुआत में हुई थी. हालांकि, इसका खुलासा तब हुआ जब कथित घटना का एक सीसीटीवी फुटेज बुधवार शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार को नाम न छापने की शर्त पर आईएएनएस को बताया कि डीएसपी रघुवंशी के खिलाफ यह आरोप उनकी दोस्त प्रमिला तिवारी ने लगाया है, जो भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में रहती हैं.

पुलिस के अनुसार प्रमिला तिवारी ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि रघुवंशी ने उनके घर से 2 लाख रुपये नकद और एक मोबाइल फोन चुरा लिया है. तिवारी ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने अपने बच्चे की स्कूल फीस के लिए 2 लाख रुपये नकद और अपने मोबाइल फोन के साथ एक बैग में रखे थे. उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह नहा रही थीं, तब रघुवंशी कथित तौर पर उनके घर में घुस आए और उनके बैग से नकदी और फोन चुरा ले गए. तिवारी को शक हुआ और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की, जिसमें रघुवंशी उनके घर में आते-जाते साफ दिखाई दे रहे थे. भोपाल पुलिस द्वारा बुधवार को साझा किए गए एक सीसीटीवी फुटेज में भी रघुवंशी हाथ में नोटों का बंडल लिए हुए दिखाई दे रही हैं.

सीसीटीवी साक्ष्य के आधार पर तिवारी ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई. पुलिस सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि रघुवंशी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और पुलिस मुख्यालय ने डीएसपी रघुवंशी को एक विभागीय नोटिस भी जारी किया है. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि चोरी हुआ मोबाइल फोन बाद में रघुवंशी के घर से बरामद कर लिया गया, लेकिन 2 लाख रुपये की नकदी अभी भी गायब है और कल्पना रघुवंशी फिलहाल फरार है