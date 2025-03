Ludhiana Factory Collapse: पंजाब के लुधियाना में गिरी फैक्ट्री की छत, मलबे में दबे कई मजदूर (Watch Video)

लुधियाना: पंजाब के लुधियाना में शनिवार शाम एक बड़ा हादसा हो गया. फोकल पॉइंट इलाके में स्थित एक फैक्ट्री का हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे कई मजदूर मलबे में दब गए. घटना के तुरंत बाद प्रशासन को सूचित किया गया और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया. लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र जोरवाल ने बताया कि शाम को सूचना मिली कि फोकल पॉइंट 8 इलाके में एक फैक्ट्री की इमारत गिर गई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कम से कम छह मजदूर मलबे में फंसे हुए हैं. राहत एवं बचाव कार्य तेजी से किया जा रहा है और मौके पर एनडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं.

स्थानीय पुलिस ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी और उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट सौंपी जाएगी. फैक्ट्री की इमारत ढहने के पीछे लापरवाही या संरचनात्मक कमजोरी जैसी कोई वजह थी या नहीं, इसकी जांच की जाएगी. फिलहाल, मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव दल जी-जान से जुटा हुआ है.

#WATCH | Punjab: Several workers feared trapped after the portion of a factory collapsed in Ludhiana's focal point area. Rescue operation is underway pic.twitter.com/vYFHyGlhCc

— ANI (@ANI) March 8, 2025