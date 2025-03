Kolhapur Horrific Car Accident: तेज रफ्तार कार ने 9 गाड़ियों को मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत; पुलिस ने जताई हार्ट अटैक की आशंका (Watch Video)

Kolhapur Horrific Car Accident: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में शनिवार तड़के एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सर्विस रोड पर खड़ी 9 गाड़ियों से जा टकराई. जानकारी के अनुसार, यह एक्सीडेंट कोल्हापुर शहर के तेम्बलाई गेट फ्लाईओवर के पास रात करीब 2 बजे हुआ. इस हादसे में कार चला रहे धीरज पाटिल की मौत हो गई. पुलिस को शक है कि उन्हें ड्राइविंग के दौरान हार्ट अटैक आया, जिससे उन्होंने गाड़ी पर से नियंत्रण खो दिया. इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में दिख रहा है कि कार इतनी तेज थी कि उसने एक के बाद एक कई गाड़ियों को टक्कर मार दी.

ये भी पढें: खौफनाक VIDEO: महाराष्ट्र के कोल्हापुर में फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री में लगी भीषण आग, करोड़ों का नुकसान

#Maharashtra: A speeding car crashed into nine parked vehicles along the service road near Temblai Gate flyover in #Kolhapur city around 2 am on Saturday. The driver, Dheeraj Patil, a resident of Sadoli village, died in the incident. Police suspect he suffered a #heartattack⤵️ pic.twitter.com/0a7HSLL1HW

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 15, 2025