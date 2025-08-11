Uttarakhand Rains: केदारनाथ यात्रा तीन दिन के लिए रोकी गई, उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट,

Heavy rain wreaks havoc in Uttarakhand | PTI

देहरादून: उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश और मौसम विभाग (IMD) के रेड अलर्ट के चलते केदारनाथ यात्रा को तीन दिनों के लिए अस्थायी रूप से रोक दिया गया है. जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है और श्रद्धालुओं एवं स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 12, 13 और 14 अगस्त को रुद्रप्रयाग जिले समेत पूरे उत्तराखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. इसी को देखते हुए प्रशासन ने सभी विभागों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं.

जिला मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन ने एक वीडियो संदेश में कहा, “हम नदी के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहे हैं. नदी किनारे रहने वाले लोग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं. पुलिस, लोक निर्माण विभाग और आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट पर रखा गया है. जब मौसम ठीक होगा, तब केदारनाथ यात्रा दोबारा शुरू होने की सूचना दी जाएगी.”

धार्मिक महत्व वाला केदारनाथ धाम

समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है. इस साल केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे.

अन्य जिलों में भी रेड अलर्ट

IMD ने हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है. पुलिस ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसम के अनुसार ही यात्रा करने की सलाह दी है.