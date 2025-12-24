हरिद्वार: पेशी पर ले जाए जा रहे कुख्यात बदमाश पर अंधाधुंध फायरिंग, पुलिस के दो जवान घायल; Video
बदमाश पर अंधाधुंध फायरिंग | X

हरिद्वार के लक्सर क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब कोर्ट में पेशी के लिए ले जाए जा रहे एक कुख्यात अपराधी पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. दिनदहाड़े हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई और कुछ देर के लिए पूरा क्षेत्र गोलियों की आवाज़ से गूंज उठा. अचानक हुए हमले ने आम लोगों के साथ-साथ पुलिस प्रशासन को भी चौंका दिया.

बताया जा रहा है कि रुड़की जेल में बंद कुख्यात अपराधी विनय त्यागी को कड़ी सुरक्षा के बीच लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था. जैसे ही पुलिस का काफिला लक्सर फ्लाईओवर के पास पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाशों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. अचानक हुए इस हमले से पुलिस को संभलने का मौका तक नहीं मिला और कुछ ही पलों में स्थिति बेहद गंभीर हो गई.

अपराधी समेत दो पुलिसकर्मी घायल

बदमाशों की गोलीबारी में कुख्यात अपराधी विनय त्यागी को गोली लग गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. वहीं, इस हमले की चपेट में आकर पुलिस काफिले में शामिल दो कांस्टेबल भी घायल हो गए. घटना के समय स्पेशल वन पुलिस बल अपराधी को सुरक्षा में कोर्ट ले जा रहा था. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद विनय त्यागी की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया.

बदमाश पर अंधाधुंध फायरिंग का Video आया सामने

 

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. जानकारी के मुताबिक, इलाके में पहले से नाकेबंदी की गई थी, इसके बावजूद बदमाश वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे. हमले के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ की पुष्टि भी हुई, लेकिन हमलावरों का फरार हो जाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया.

पूरे जिले में हाई अलर्ट, तलाश तेज

घटना के बाद फ्लाईओवर और आसपास के इलाकों में काफी देर तक तनाव का माहौल बना रहा. पूरे हरिद्वार जिले में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और फरार बाइक सवार बदमाशों की तलाश में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. जगह-जगह वाहनों की तलाशी ली जा रही है और सीमावर्ती इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि हमलावरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इस सनसनीखेज हमले से जुड़े हर पहलू की गहन जांच की जा रही है.