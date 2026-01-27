Rishikesh: उफनती गंगा में डूब रहे पर्यटक के लिए देवदूत बने राफ्टिंग गाइड्स; CPR देकर बचाई जान (Watch Viral Video)

ऋषिकेश में राफ्टिंग गाइड ने गंगा नदी में डूब रहे टूरिस्ट को बचाया (Photo Credits: X/@SachinGuptaUP)

ऋषिकेश: उत्तराखंड (Uttarakhand) के ऋषिकेश (Rishikesh) में मंगलवार को एक बड़ा हादसा टल गया. नीम बीच के पास गंगा नदी (Ganga River) की तेज लहरों में डूब रहे एक पर्यटक को स्थानीय राफ्टिंग गाइड्स (Rafting Guides) ने बहादुरी से बचा लिया. गाइड्स ने न केवल पर्यटक को सुरक्षित बाहर निकाला, बल्कि उसकी सांसें थमने पर तत्परता दिखाते हुए सीपीआर (Cardiopulmonary Resuscitation) (CPR) दिया, जिससे उसकी जान बच सकी. इस साहसिक रेस्क्यू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है. यह भी पढ़ें: Heart Attack: एमपी के ग्वालियर में कार चालक के लिए 'देवदूत' बना पेट्रोल पंप कर्मचारी अरमान खान, हार्ट अटैक के बाद CPR देकर बचाई जान

तेज धारा में बहने लगा था पर्यटक

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना मंगलवार दोपहर नीम बीच के पास हुई, जो राफ्टिंग के लिए एक मुख्य लॉन्चिंग पॉइंट है. एक पर्यटक नदी किनारे पानी का लुत्फ उठा रहा था, तभी अचानक वह गहरे पानी में चला गया और तेज धारा के साथ बहने लगा. उसे संघर्ष करता देख वहां मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई.

राफ्टिंग गाइड्स की त्वरित कार्रवाई

गनीमत रही कि पास ही मौजूद एक राफ्ट पर सवार गाइड्स की नजर डूबते हुए व्यक्ति पर पड़ गई. उन्होंने बिना समय गंवाए रेस्क्यू रोप (बचाव रस्सी) फेंकी और उसे धारा से खींचकर किनारे तक ले आए. तट पर लाने के बाद पर्यटक बेहोश हो चुका था और उसकी सांसें रुक गई थीं.

CPR ने बचाई जान

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, एक गाइड ने तुरंत कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) देना शुरू किया. कुछ मिनटों तक लगातार कोशिश करने के बाद पर्यटक के शरीर में हरकत हुई और उसकी सांसें बहाल हो गईं. इसके तुरंत बाद उसे एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां अब उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है. यह भी पढ़ें: VIDEO: ऋषिकेश में राफ्टिंग बना मौत का सफर, गंगा की तेज धारा में बहा युवक; नहीं बची जान

ऋषिकेश में राफ्टिंग गाइड ने गंगा नदी में डूब रहे टूरिस्ट को बचाया

नदी किनारे सुरक्षा के प्रति सावधानी जरूरी

स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने राफ्टिंग गाइड्स की इस तत्परता की सराहना की है. अधिकारियों ने एक बार फिर पर्यटकों से अपील की है कि वे गंगा के किनारे जाते समय अत्यधिक सावधानी बरतें और गहरे पानी या तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें. ऋषिकेश में राफ्टिंग गाइड्स को अक्सर इस तरह की आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जो आज इस पर्यटक के लिए जीवनदान साबित हुआ.