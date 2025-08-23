Kal Ka Mausam, 24 August 2025: कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, जानें कल देशभर में कैसा रहेगा मौसम 

Representational Image | PTI

Kal Ka Mausam, 24 August 2025: देशभर में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ता दिख रहा है. दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और उत्तराखंड से लेकर बिहार तक बारिश का दौर जारी है. कहीं हल्की फुहारें लोगों को राहत दे रही हैं तो कहीं तेज बरसात ने बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है. राजधानी दिल्ली में भी बारिश ने उमस से राहत दिलाई है. स्काईमेट का कहना है कि 26 अगस्त तक दिल्ली में मध्यम से तेज बारिश और गरज-चमक के साथ पड़ने की संभावना है. 24 और 25 अगस्त के बीच बारिश अधिक तीव्र और व्यापक हो सकती है. हालांकि, 27 अगस्त से ट्रफ एक बार फिर दिल्ली के दक्षिण में खिसक जाएगा और मानसून की गतिविधियां धीमी हो जाएंगी. आइए जानते हैं कल यानी 24 अगस्त को आपके राज्य में मौसम का हाल.

कल का मौसम दिल्ली-एनसीआर

दिल्ली-एनसीआर में रविवार को बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक, 22 से 27 अगस्त तक राजधानी में लगातार बारिश और गरज-चमक का सिलसिला जारी रहेगा. कल दिल्ली का अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने का अनुमान है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में मानसून ने फिर करवट ली है. पश्चिमी और पूर्वी यूपी में 24 और 25 अगस्त को लगभग सभी जगह बारिश हो सकती है. इस दौरान कहीं-कहीं भारी बारिश का अलर्ट भी जारी है. 26 अगस्त को भी प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना है. 29 अगस्त को फिर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में अगले 5 दिन तक बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक, कैमूर, औरंगाबाद, गया और नवादा जिलों में 24 अगस्त को अति भारी बारिश हो सकती है. इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है. अगले सात दिनों तक बारिश होती रहेगी. अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है. पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का भी खतरा है, इसलिए यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में रविवार से मंगलवार तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.

कल का मौसम महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के कोंकण और मध्य हिस्सों में 24 से 29 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है. 27 और 28 अगस्त को कई जगह मूसलाधार बारिश हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में पानी भरने का खतरा रहेगा.

कल का मौसम गुजरात

गुजरात में 29 अगस्त तक भारी से बहुत भारी बारिश जारी रह सकती है. उत्तरी गुजरात में भी कुछ जगहों पर अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना है.

28 अगस्त तक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों में तेज हवाओं और ऊंची लहरों का खतरा है. इसलिए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान में भी बारिश का दौर अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा. 24 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में बारी बारिश का अनुमान है. दक्षिणी राजस्थान में 26 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा.