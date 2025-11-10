Danapur Roof Collapse: बिहार के दानापुर में मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, CM नीतीश कुमार ने जताया दुख

(Photo Credits FB)

Danapur Roof Collapse: बिहार के दानापुर के दियारा इलाके के अकिलपुर थाना अंतर्गत मानस नया पानापुर 42 पट्टी गांव में एक दुखद हादसा हुआ. यहां एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई. इस घटना पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरा शोक व्यक्त किया है.

हादसे पे सीएम ने जताया दुख

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री मर्माहत हैं और उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है.

प्रेस नोट

Bihar CM Nitish Kumar expresses condolences over the death of 5 people of the same family in a village in Danapur, due to the collapse of the roof of their house. pic.twitter.com/5gDU4cR41r — ANI (@ANI) November 10, 2025

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुःखद है. उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति और मृतकों के परिवार को इस दुःख की घड़ी में धैर्य रखने की शक्ति देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है.