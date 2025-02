How To Link Aadhar With Ration Card: राशन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी, जानिए इसकी प्रक्रिया

Representative Image Created Using AI

How To Link Aadhar With Ration Card: भारत सरकार ने अब आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का लाभ केवल सही और वास्तविक लाभार्थियों को मिले. हाल के समय में कई फर्जी राशन कार्ड के मामले सामने आए हैं, जिससे सरकार को बड़ा नुकसान हो रहा था. ऐसे में सरकार ने आधार और राशन कार्ड को लिंक करने का फैसला किया है ताकि अनियमितताओं पर रोक लगाई जा सके और जरूरतमंदों को पूरा लाभ मिल सके.

अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो जल्द ही कर लें. ऐसा न करने पर आपको सरकारी योजनाओं और राशन कार्ड से मिलने वाले फायदे से वंचित होना पड़ सकता है.

ये भी पढें: आधार ऑथेंटिकेशन में बड़ा बदलाव, अब सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं से सेवाएं मिलना होगा और भी आसान

घर बैठे ऐसे करें आधार से राशन कार्ड लिंक

आप ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं. इसके लिए बस कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे.

राज्य की PDS वेबसाइट पर जाएं: अपने राज्य के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) की आधिकारिक वेबसाइट खोलें.

अपने राज्य के पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) की आधिकारिक वेबसाइट खोलें. लॉगिन करें: वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद ‘आधार को राशन कार्ड से लिंक करें’ के ऑप्शन को चुनें.

वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद ‘आधार को राशन कार्ड से लिंक करें’ के ऑप्शन को चुनें. जानकारी भरें: अब आपको अपना राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा.

अब आपको अपना राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर दर्ज करना होगा. OTP वेरिफिकेशन: आपकी जानकारी देने के बाद, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. इसे दर्ज करें.

आपकी जानकारी देने के बाद, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. इसे दर्ज करें. लिंकिंग प्रोसेस पूरा: OTP दर्ज करने के बाद लिंकिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आपको कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा.

केवाईसी वेरिफिकेशन भी अनिवार्य

अगर राशन कार्ड में परिवार के अन्य सदस्यों के नाम दर्ज हैं, तो उनके आधार कार्ड भी लिंक होने चाहिए. ऐसा न करने पर राशन मिलने में परेशानी हो सकती है. सरकार ने अब राशन कार्ड के लिए केवाईसी वेरिफिकेशन को भी अनिवार्य कर दिया है. इसमें आधार ऑथेंटिकेशन, मोबाइल नंबर और फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन शामिल हैं.