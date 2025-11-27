Ladki Bahin Yojana 17th Installment Date: लाडकी बहन योजना की 17वीं किस्त कब होगी जारी, जानें ताज़ा अपडेट

Ladki Bahin Yojana Latest Update

Ladki Bahin Yojana 17th Installment Date: लाडकी बहन योजना की 17वीं किस्त को लेकर लाभार्थी महिलाओं का इंतज़ार जल्द खत्म होने वाला है. 16वीं किस्त जारी होने के बाद अब महिलाएँ जानना चाहती हैं कि अगली किस्त कब आएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 17वीं किस्त दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होने की पूरी उम्मीद है. पिछले कुछ महीनों से किस्तें महीने के शुरुआती सप्ताह में आ रही हैं, इसलिए इस बार भी इसी अनुमान के आधार पर तारीख तय मानी जा रही है.

EKYC कराना अनिवार्य

योजना के तहत EKYC कराना अनिवार्य कर दिया गया है। शुरू में सरकार ने EKYC की अंतिम तिथि 18 नवंबर तय की थी, लेकिन बड़ी संख्या में लाभार्थियों के अनुरोध पर इस तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. यानी अब महिलाएँ दिसंबर के अंत तक अपनी EKYC प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana: मंत्री अदिति तटकरे ने किया साफ, योजना से 52 लाख महिलाएं अपात्र नहीं, गलत सूचनाओं से बचें; समय से पहले e-KYC प्रक्रिया पूरी करें

EKYC नहीं कराने पर क़िस्त रूक सकती है

सरकार ने साफ किया है कि यदि कोई लाभार्थी EKYC नहीं कराती है, तो उसकी किस्त रोक दी जाएगी. यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि केवल वही महिलाएँ योजना का लाभ पाए जो वास्तव में पात्र हैं. दिसंबर के बाद बिना EKYC वाले खातों में भुगतान नहीं भेजा जाएगा.

सरकार क्योंकि EKYC करवा रही हैं

सरकार EKYC इसलिए करवा रही है क्योंकि शिकायतें मिली थीं कि कई लोग गलत जानकारियाँ देकर योजना का फायदा उठा रहे हैं. ऐसी गड़बड़ियों को रोकने और पात्रता की सही जाँच करने के लिए EKYC को अनिवार्य किया गया है. इससे लाभार्थियों की पहचान की पुष्टि हो पाएगी और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी.

21 से 65 वर्ष की महिलाओं को मिल रहा है लाभ

योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये दिए जाते हैं। अब तक 16 किस्तों में कुल 24,000 रुपये महिलाओं के खातों में पहुँच चुके हैं. 17वीं किस्त जारी होने के बाद यह राशि बढ़कर 25,500 रुपये हो जाएगी. महिलाओं को सलाह है कि समय रहते EKYC पूरा कर लें, ताकि अगली किस्त में किसी प्रकार की दिक्कत न आए.