Ladki Bahin Yojana 14th Installment Update: मंत्री आदिती तटकरे का बड़ा अपडेट, लाडकी बहन योजना की अगस्त महीने की किस्त जल्द होगी जारी; VIDEO

(Photo Credits Twitter)

Ladki Bahin Yojana 14th Installment Update: महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत अगस्त महीने की 14वीं किस्त अब तक लाभार्थियों के खातों में जमा नहीं हो पाई है, जिससे महिला लाभार्थियों में असमंजस और चिंता की स्थिति बनी हुई है. महिलाएं जानना चाहती है कि सरकार कब उनके खाते में पैसे जमा करेगी. लाभार्थियों की असमंजस की स्थित को दूर करते हुए क़िस्त के पैसे जारी करने को लेकर महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Minister Aditi Tatkare) ने स्पष्टीकरण दिया हैं.

मंत्री आदिती तटकरे का बयान

मराठी समाचार चैनल IBN लोकमत से बातचीत के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे ने कहा, "लाडकी बहिन योजना के तहत अगस्त माह की 14वीं किस्त पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में जल्द ही जमा की जाएगी. महायुति सरकार इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र के सांगली में लाडली बहनों को बड़ा झटका! जिले में 1.70 लाख महिलाएं अपात्र घोषित, सरकार ने फंड रोका

मंत्री आदिती तटकरे का बड़ा अपडेट

अपात्र लाभार्थियों पर कार्रवाई

मंत्री आदिती तटकरे ने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया में 26.34 लाख से अधिक अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिनमें 14,000 पुरुषों के नाम भी शामिल थे, जो गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे थे. इन सभी अपात्र लाभार्थियों के खातों को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इसके अलावा, लगभग 70,000 सरकारी कर्मचारी महिलाएं भी इस योजना का लाभ अनुचित रूप से ले रही थीं, जिन्हें अब सूची से हटा दिया गया है.

14वीं किस्त का अपडेट

सूत्रों के अनुसार, अगस्त 2025 की 14वीं किस्त 8 सितंबर से लाभार्थियों के खातों में जमा करना शुरू हो जाएगी. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अगस्त और सितंबर की किस्तें एक साथ (कुल 3,000 रुपये) दी जा सकती हैं, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है।

ई-केवायसी अनिवार्य

लाभार्थियों को किस्त प्राप्त करने के लिए आधिकारिक पोर्टल ladakibahin.maharashtra.gov.in पर अपनी ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जिन्होंने अभी तक ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें इसे शीघ्र पूरा करने की सलाह दी जाती है.

पात्रता मानदंड

लाभार्थी महिला महाराष्ट्र की स्थायी निवासी होनी चाहिए.

आयु 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.

परिवार में कोई आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए.

परिवार के पास चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) नहीं होना चाहिए.

बैंक खाता आधार से लिंक और DBT-सक्षम होना चाहिए।

महिलाओं के लिए सलाह

पात्र महिलाओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ई-केवायसी प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करें और अपने बैंक खाते को आधार से लिंक रखें। किसी भी तकनीकी समस्या या जानकारी के लिए, वे जिला उपायुक्त कार्यालय या योजना की हेल्पलाइन से संपर्क कर सकती हैं.

योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का मुख्य उद्देश्य 21 से 65 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस राशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से आधार से जुड़े बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है, ताकि महिलाओं के आर्थिक स्वतंत्रता और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके.