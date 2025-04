Gurugram Shocker: 'मैं वेंटिलेटर पर थी और वो मेरे प्राइवेट पार्ट्स छू रहा था': गुरुग्राम के नामी अस्पताल में एयर होस्टेस से रेप, सामने आया पीड़िता का बयान

Gurugram Hospital Air Hostess Sexual Harassment: हरियाणा के गुरुग्राम से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक बड़े नामी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती 46 वर्षीय महिला होस्टेस के साथ दुष्कर्म किया गया है. पीड़िता का कहना है कि वह वेंटिलेटर पर थी और बेहोश थी. इसी दौरान अस्पताल के एक पुरुष कर्मचारी ने उसके साथ गलत हरकत की. पीड़िता ने बताया कि 5 अप्रैल को तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गुरुग्राम के एक नामी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी हालत इतनी खराब थी कि ICU में वेंटिलेटर पर रखा गया.

फिर 6 अप्रैल को, जब वह पूरी तरह से बेहोश थीं, तो ICU में मौजूद एक पुरुष कर्मचारी ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया. उस वक्त ICU में दो नर्सें भी मौजूद थीं, लेकिन वे कुछ नहीं कर पाईं.

Medanta Hospital releases a statement on the case of alleged sexual assault with a 46-year-old air hostess in the hospital in Gurugram

"We have been made aware of a complaint from a patient and have been fully cooperating with the investigations conducted by the relevant… https://t.co/WFyOvdmrV6 pic.twitter.com/ZRN6k5Aesd

— ANI (@ANI) April 16, 2025