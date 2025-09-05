VIDEO: 'तुम्हारी इतनी हिम्मत?'...महिला IPS अफसर पर भड़के अजित पवार, अफसर को डांटने का वीडियो वायरल

अजित पवार ने महिला IPS अफसर को अंजाम भुगतने की धमकी दी. (Photo : X)

मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह एक महिला IPS अधिकारी से कथित तौर पर गुस्से में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं. यह घटना सोलापुर की है, जहां महिला अधिकारी मिट्टी के अवैध खनन पर कार्रवाई करने पहुंची थीं.

क्या है पूरा मामला?

यह घटना 31 अगस्त की है. सोलापुर के कुरडू गांव में सड़क बनाने के लिए अवैध रूप से 'मुरूम' मिट्टी की खुदाई की जा रही थी. इसकी शिकायत मिलने पर सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर (SDPO) अंजना कृष्णा मौके पर कार्रवाई करने पहुंचीं.

इसी दौरान, एक NCP कार्यकर्ता ने अपने फोन से अजित पवार की बात अफसर अंजना कृष्णा से कराई. वायरल हो रहे दो मिनट के वीडियो में अजित पवार को फोन पर यह कहते हुए सुना जा सकता है, "सुनो, मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोल रहा हूं और आपको आदेश देता हूं कि वो सब रुकवाओ."

रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में महाराष्ट्र में पोस्टिंग पाने वाली केरल की IPS अफसर अंजना कृष्णा उनकी आवाज नहीं पहचान सकीं. उन्होंने अजित पवार से कहा कि वे उनके मोबाइल नंबर पर कॉल करें.

इस पर अजित पवार और नाराज हो गए और बोले, "मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा." वीडियो में वह आगे कहते हैं, "तुझे मुझे देखना है ना. तेरा नंबर दे दो या व्हाट्सएप कॉल करो. मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना."

गुस्से में उन्होंने अफसर से यह भी पूछा, "इतना आपका डेयरिंग हुआ है क्या (तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है क्या)."

इसके बाद अजित पवार ने महिला अफसर को वीडियो कॉल किया और कथित तौर पर कार्रवाई रोकने के लिए कहा.

NCP ने क्या कहा?

इस मामले पर NCP सांसद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने दावा किया कि वीडियो को जानबूझकर लीक किया गया है. उन्होंने कहा, "अजित दादा का इरादा कार्रवाई को पूरी तरह से रोकना नहीं था. हो सकता है कि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को शांत करने के लिए IPS अधिकारी को डांटा हो."

तटकरे ने यह भी कहा कि अजित पवार सीधी बात करने के लिए जाने जाते हैं और वे कभी भी किसी भी अवैध गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं.