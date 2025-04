Aaj Ka Mausam, 08 April 2025: देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का कहर, लू और हीटवेव ने बढ़ाई टेंशन; जानें कैसा रहेगा दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और यूपी-बिहार में आज का मौसम

Aaj Ka Mausam, 08 April 2025: इस समय देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है. इसे लेकर भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने आज यानी 08 अप्रैल 2025 के लिए पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा कि राजस्थान और गुजरात के कई हिस्सों में स्थिति बेहद गंभीर है. इसलिए पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ के लिए लू और गर्म रातों का रेड अलर्ट जारी किया गया है.

पूर्वी राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसका मतलब है कि इन इलाकों में भी तापमान काफी ज्यादा रहेगा और सावधानी बरतना जरूरी है.

#WATCH | Delhi: On heatwave conditions in Delhi and North India, IMD Scientist Dr Naresh Kumar says, "... Heatwave to severe heatwave conditions currently prevail in Gujarat, for which we have issued a red alert. Red alert has also been issued for West Rajasthan for the coming… pic.twitter.com/2yulaWj7oD

— ANI (@ANI) April 7, 2025