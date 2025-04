Nashik News: नासिक वालों के लिए बड़ी खबर, A320 विमानों की मेंटेनेंस सेवा शुरू, युवाओं को मिल सकती है नौकरी

Good News For Nashik Resident: महाराष्ट्र का नासिक शहर अब भारत के एविएशन सेक्टर का एक नया मरम्मत केंद्र (MRO हब) बन गया है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने यूरोपीय विमान निर्माता कंपनी एयरबस के साथ नवंबर 2023 में हुए करार के बाद, A320 विमानों की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल (MRO) सेवाएं शुरू कर दी हैं. नासिक में A320 विमानों की मेंटेनेंस सेवा शुरू होने से युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे. जो नासिक वालों के लिए किसी बड़ी ख़ुशी से कम नहीं हैं

HAL ने मार्च 2025 में इंडिगो को पहला ओवरहॉल किया गया A320neo विमान सौंपा. यह HAL का नागरिक विमानन में किया गया पहला बड़ा काम है, जो भारत में MRO इंडस्ट्री में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देता है. यह भी पढ़े: नासिक बना भारत का नया एविएशन हब, HAL ने शुरू की A320 विमानों की मरम्मत

Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) has begun overhauling A320 aircraft at its Nashik MRO facility in Maharashtra, marking its entry into civilian aircraft maintenance. The first overhauled A320 Neo was delivered to IndiGo in March 2025.

HAL partnered with Airbus in Nov 2023 to set… pic.twitter.com/SGFtoJVcrT

