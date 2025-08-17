Who is CP Radhakrishna: सीपी राधाकृष्णन कौन हैं? जिन्हें NDA ने बनाया उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, तमिलनाडु से रखते हैं संबंध

Photo- @Bhagwaishq_/X

Who is CP Radhakrishna: भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) के वरिष्ठ नेता चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन (Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan) को उपराष्ट्रपति पद (Vice President candidate) के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है. पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा (J.P. Nadda) ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी दी. 67 वर्षीय राधाकृष्णन लंबे समय से राजनीति और प्रशासन दोनों में सक्रिय हैं और दक्षिण भारत के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक माने जाते हैं. वह वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल (Governor of Maharashtra) के रूप में कार्यरत हैं.

इससे पहले, वह फरवरी 2023 से जुलाई 2024 तक झारखंड के राज्यपाल (Governor of Jharkhand) रहे.

कैसा रहा राजनैतिक करियर?

इस दौरान, उन्हें तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था. उनका राजनीतिक सफर बहुत कम उम्र में ही शुरू हो गया था. मात्र 16 साल की उम्र में, वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (Rashtriya Swayamsevak Sangh) और जनसंघ (Jan Sangh) से जुड़ गए थे.

राधाकृष्णन 1998 और 1999 में दो बार कोयंबटूर से लोकसभा (Coimbatore Lok Sabha) सांसद चुने गए. इसके बाद, उन्होंने 2004 से 2007 तक भाजपा तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व संभाला. इस दौरान उन्होंने 93 दिनों की रथ यात्रा निकाली जिसमें नदी जोड़ो अभियान, आतंकवाद विरोधी जागरूकता और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों को उठाया गया.

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया प्रतिनिधित्व

उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया है. 2004 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) के 58वें सत्र में, उन्होंने आपदा राहत और मानवीय सहयोग के मुद्दों पर भारत की ओर से भाषण दिया. 2014 में, वे ताइवान गए पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल का भी हिस्सा थे.

भाजपा केरल प्रभारी भी रहे

इसके अलावा, वे 2016 से 2020 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) के अंतर्गत अखिल भारतीय नारियल बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे. कई संसदीय समितियों में, उन्होंने वित्त और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर काम किया. 2020 से 2022 तक, वे भाजपा केरल प्रभारी भी रहे.

अपने संगठन कौशल और जनसंपर्क कौशल के कारण, उन्हें "तमिलनाडु का मोदी (Modi of Tamil Nadu)" भी कहा जाता है. उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार (Vice President candidate) के रूप में उनका नाम सामने आने के बाद भाजपा समर्थकों में उत्साह का माहौल है.