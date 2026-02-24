Satta Bazar Mein Aaj Kaunsi Team Favourite? पल्लेकेले में इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान के बीच रोमांचक मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार का माहौल गर्म, मैच के दिन ये टीम बनी फेवरेट

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team, ICC Men's T20 World Cup 2026 45th Match Satta Bazar Favorite Team: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 45वां मुकाबला आज यानी 24 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पल्लेकेले (Pallekele) के पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Pallekele International Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. यह मैच सुपर-8 के ग्रुप-2 का अहम मुकाबला है, जहां दोनों टीमें सेमीफाइनल की रेस में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी. इंग्लैंड की कमान हैरी ब्रुक के हाथों में है. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई सलमान आगा कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: England vs Pakistan, T20 World Cup 2026 45th Match Stats And Preview: टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में इंग्लैंड को पहली बार हरा पाएगा पाकिस्तान? मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

इंग्लैंड ने अपने पिछले मुकाबलों में संतुलित और आक्रामक खेल दिखाया है. जोस बटलर, फिलिप सॉल्ट और बेन डकेट जैसे बल्लेबाज शानदार लय में नजर आ रहे हैं. वहीं सैम करन और आदिल राशिद गेंदबाजी में टीम को मजबूती देते हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम बाबर आजम, फखर जमान और शाहीन अफरीदी जैसे मैच विनर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरेगी, जो किसी भी समय मुकाबले का रुख बदल सकते हैं.

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs PAK T20I Head To Head Record)

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच अब तक 31 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है. इंग्लैंड ने 21 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान को 9 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला है. टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमों के बीच तीन मुकाबले खेले गए हैं और तीनों में इंग्लैंड ने जीत दर्ज की है. 2022 के टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया था.

इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान मैच पर सट्टा बाजार गर्म (ENG vs PAK Satta Bazar)

इस हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर सट्टा बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है. सट्टा बाजार के अनुसार इंग्लैंड की टीम इस मुकाबले में हल्की फेवरेट मानी जा रही है. मौजूदा फॉर्म, गहराई और टी20 वर्ल्ड कप में बेहतर रिकॉर्ड इंग्लैंड के पक्ष में जा रहा है, जिसके चलते उन पर कम भाव चल रहा है.

हालांकि पाकिस्तान की टीम को हल्के में नहीं आंका जा सकता. शाहीन अफरीदी की घातक गेंदबाजी और बाबर आजम की क्लास किसी भी टीम के लिए खतरा बन सकती है. ऐसे में मुकाबला बेहद करीबी रहने की उम्मीद है और मैच के दौरान भाव में बदलाव संभव है. आमतौर पर सट्टा बाजार में जिस टीम पर कम भाव होता है, उसे जीत का प्रबल दावेदार माना जाता है. लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और एक शानदार प्रदर्शन पूरे समीकरण बदल सकता है.

डिस्क्लेमर: सट्टा बाजार या इस तरह का कोई भी जुआ भारत में गैरकानूनी है. हम किसी भी तरह से सट्टा या जुआ जैसी गैरकानूनी गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं.