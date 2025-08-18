Are Schools Closed in Mumbai Today: मुंबई में बारिश के बीच आज स्कूल-कॉलेज बंद हैं या खुले हैं? जानें लेटेस्ट अपडेट

(Photo : X)

Mumbai Rains Today: मुंबई में बारिश का मौसम हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है. 18 अगस्त 2025 को सुबह से ही शहर के कई इलाकों में बारिश हो रही है, और मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जैसे जिलों में अगले कुछ घंटों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है. ऐसे में माता-पिता और छात्रों के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या आज मुंबई में स्कूल और कॉलेज बंद हैं?

स्कूल बंद हैं या खुले? (Are Schools Closed in Mumbai Today)

फिलहाल, 18 अगस्त 2025 को मुंबई में स्कूल और कॉलेज बंद करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है. बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) या महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस बारे में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि स्कूल और कॉलेज अपने सामान्य समय के अनुसार खुले रहेंगे. हालांकि, मौसम विभाग ने मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है.

अभिभावकों के लिए सलाह

मौसम की स्थिति को देखते हुए अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले मौसम की ताजा जानकारी लें. अगर आपके इलाके में जलभराव या भारी बारिश की स्थिति है, तो सावधानी बरतें. BMC और मुंबई पुलिस ने लोगों से अपील की है कि जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें और बच्चों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें.

पहले क्या हुआ था?

पिछले कुछ हफ्तों में मुंबई में भारी बारिश के कारण कई बार स्कूल और कॉलेज बंद किए गए थे. उदाहरण के लिए, 8 जुलाई 2024 को भारी बारिश और जलभराव के कारण BMC ने सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की थी. इसके अलावा, 19 सितंबर और 26 सितंबर 2024 को भी रेड अलर्ट के चलते स्कूल बंद रहे थे. लेकिन आज, 18 अगस्त 2025 को, ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है.

मौसम का ताजा अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार, मुंबई और आसपास के इलाकों में आज मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं. Maharashtra SDMA ने सुबह 4 बजे एक अलर्ट जारी किया था, जिसमें कहा गया कि अगले 3-4 घंटों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है. इसलिए, अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है.

क्या करें?

मौसम की जानकारी लें: स्कूल भेजने से पहले स्थानीय न्यूज़ या BMC की आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया चैनल चेक करें.

सुरक्षा पहले: अगर आपके इलाके में भारी बारिश या जलभराव है, तो बच्चों को घर पर ही रखें.

आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें: सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचें और केवल BMC या सरकार की आधिकारिक घोषणाओं पर ध्यान दें.

मुंबई में बारिश का मौसम हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन सही जानकारी और सावधानी से आप अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं. अगर कोई नई अपडेट आती है, तो हम उसे जल्द से जल्द आपके साथ साझा करेंगे. तब तक, सुरक्षित रहें और सावधानी बरतें!