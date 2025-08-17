Travel Advisory: मुंबई में भारी बारिश के बीच IndiGo और Akasa Air ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, यात्रियों से एयरपोर्ट समय से पहले पहुंचने की अपील

Representational Image | PTI

IndiGo-Akasa Air Travel Advisory: मुंबई में पिछले दो दिनों से जारी मूसलधार बारिश रविवार, 17 अगस्त 2025 को तीसरे दिन भी जारी है. इस बारिश ने शहर के जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें भारी से अति-भारी बारिश और 40-60 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाओं का खतरा जताया गया है. इस बीच, एयरलाइन कंपनियों IndiGo और Akasa Air ने छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें जलभराव और ट्रैफिक जाम के कारण समय से पहले घर से निकलने की सलाह दी गई है.

ट्रैवल एडवाइजरी

IndiGo की सलाह:



IndiGo ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, "मुंबई के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है, और एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक में देरी हो रही है। अगर आपकी उड़ान है, तो कृपया सामान्य से पहले निकलें और हमारी ऐप या वेबसाइट पर अपनी उड़ान की स्थिति चेक करें. गीली और फिसलन भरी सड़कों पर सावधान रहें. यह भी पढ़े: VIDEO: मुंबई में भारी बारिश के बीच जनजीवन अस्त-व्यस्त, IMD का अलर्ट, अगले 3 दिन तक मानसून कुछ इसी तरह रहेगा सक्रिय!

Akasa Air की सलाह:



Akasa Air ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी करते हुए कहा, "मुंबई और गोवा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़कों पर धीमे ट्रैफिक और जाम की संभावना है. निर्बाध यात्रा अनुभव के लिए, हम अनुरोध करते हैं कि आप एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए अतिरिक्त समय की योजना बनाएं,

रेल सेवा पर असर

रेल सेवाएँ:



भारी बारिश के कारण सेंट्रल रेलवे की मुख्य लाइन (माटुंगा, सायन, कुर्ला, विद्याविहार, घाटकोपर, भांडुप) और हार्बर लाइन (वडाला, चुनाभट्टी, तिलक नगर, कुर्ला) पर जलभराव हुआ, जिससे लोकल ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं. वेस्टर्न रेलवे पर भी दादर और माहिम के बीच जलभराव से सेवाएँ प्रभावित हुई हैं.

बस और सड़क यातायात

BEST बसें, ऑटो, और टैक्सी सेवाएँ भी जलभराव के कारण प्रभावित हो रही हैं। सायन, गांधी मार्केट, अंधेरी सबवे, कुर्ला, चेंबूर, मिलन सबवे और SCLR ब्रिज जैसे निचले इलाकों में जलभराव ने यातायात को और जटिल बना दिया है.

मौसम की स्थिति

IMD ने भविष्यवाणी की है कि 17 से 20 अगस्त तक कोंकण तट पर तेज हवाएँ (50-60 किमी/घंटा) चल सकती हैं. मराठवाड़ा में भी गरज-चमक के साथ भारी बारिश और 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएँ चलने की संभावना है.