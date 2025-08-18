Mumbai Rains: जलभराव में फंसी स्कूल बस, बच्चों को बचाने उतरी मुंबई पुलिस; देखें Video

Mumbai Cops Save Kids from Waterlogged School Bus | X

मुंबई में सोमवार को हुई लगातार भारी बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी. जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा. इन्हीं हालात में एक निजी स्कूल बस भी फंस गई, जिसमें 6 बच्चे और 2 स्टाफ सदस्य मौजूद थे. यह घटना मुंबई के माटुंगा इलाके में हुई, जहां पानी भरे होने के कारण बस करीब 30 मिनट तक वहीं अटकी रही. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सभी बच्चों व स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद बच्चों को सुरक्षा के लिहाज से मातुंगा पुलिस स्टेशन ले जाया गया.

भारी बारिश और जलभराव की वजह से सुबह की शिफ्ट वाले कई स्कूलों ने आधे दिन की छुट्टी घोषित कर दी, ताकि बच्चे सुरक्षित घर पहुंच सकें. वहीं, बीएमसी ने दोपहर 12 बजे के बाद की सभी शिफ्टों में स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की.

मुंबई पुलिस ने बच्चों को बचाया

मुंबई में भारी बारिश: पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्कूली बच्चों की बस बचाई गई #माटुंगा पुलिस स्टेशन के पास डॉन बॉस्को स्कूल की एक बस गहरे पानी में फँस गई। बस के अंदर 6 छोटे बच्चे, 2 महिला स्टाफ और चालक करीब एक घंटे तक फँसे रहे। Rescue done #MumbaiRains pic.twitter.com/66aJff0w9o — Utkarsh Singh (@utkarshs88) August 18, 2025

मुंबई पुलिस की अपील

मुंबई पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नागरिकों से अपील की कि वे बिना ज़रूरत घर से बाहर न निकलें और यात्रा की योजना सोच-समझकर बनाएं. पुलिस ने लिखा, "हमारी टीमें पूरी तरह अलर्ट पर हैं. किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में 100 / 112 / 103 पर संपर्क करें. आपकी सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है."

रेड अलर्ट जारी

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मुंबई में लगातार बारिश के चलते ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है. लगातार शहर में कई जगहों पर जलभराव, ट्रैफिक जाम और लोकल ट्रेनों की देरी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं.