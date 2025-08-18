Mumbai Rain Update: मुंबई में इस बार मानसून जमकर बरसा है. स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिक (IMD) महेश पलावत ने बताया कि अगस्त महीने में अब तक 610 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत 560.6 मिमी से ज्यादा है. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार धीमी कर दी है. अगले दो दिनों में और तेज बारिश (Heavy Rain Alert) की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान अचानक बाढ़ और उड़ानें रद्द (Flight Cancle) होने जैसे हालात भी बन सकते हैं. मुंबईवासियों (Mumbaikar) को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

मुंबई में अगले दो दिन तक होगी बारिश!

I tweeted about #Mumbai #Rain four days ago. 610 mm rain already occurred in Mumbai in August. Surpassing monthly average of 560.6 mm. Very heavy rain to continue for the next 2 days. Flash floods and flight cancellations possible. #MumbaiRains @SkymetWeather @JATINSKYMET https://t.co/rQk8WZFS1Q — Mahesh Palawat (@Mpalawat) August 18, 2025

