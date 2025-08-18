Mumbai Rain Update: मुंबई में इस बार मानसून जमकर बरसा है. स्काईमेट वेदर के मौसम वैज्ञानिक (IMD) महेश पलावत ने बताया कि अगस्त महीने में अब तक 610 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य औसत 560.6 मिमी से ज्यादा है. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार धीमी कर दी है. अगले दो दिनों में और तेज बारिश (Heavy Rain Alert) की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान अचानक बाढ़ और उड़ानें रद्द (Flight Cancle) होने जैसे हालात भी बन सकते हैं. मुंबईवासियों (Mumbaikar) को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है.

ये भी पढें: Mumbai Airport Advisory: मुंबई में भारी बारिश के बीच मुंबई एयरपोर्ट ने जारी किया एडवाइजरी, इंडिगो-आकाश एयर ने फ्लाइट ऑपरेशन्स को लेकर दी ये अपडेट

मुंबई में अगले दो दिन तक होगी बारिश!

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)