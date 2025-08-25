Ganesh Chaturthi 2025: गणेशोत्सव त्योहार पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जॉइंट CP सत्यनारायण चौधरी ने बताया बंदोबस्त के लिए इतने हजार मुंबई पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात; VIDEO

(Photo Credits Twitter)

Ganesh Chaturthi 2025: दो दिन बाद मुंबई में गणेशोत्सव की धूम मचने वाली है. शहर में शुरू होने वाले इस भव्य 10-दिवसीय उत्सव को लेकर मुंबई पुलिस पूरी तरह सतर्क और सक्रिय है. 27 सितंबर से शुरू होने वाला गणेशोत्सव लाखों भक्तों को गणपति बप्पा के दर्शन के लिए आकर्षित करेगा, खासकर लालबागचा राजा, जहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. इस दौरान भीड़ प्रबंधन, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस ने व्यापक बंदोबस्त की योजना बनाई है. जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (लॉ एंड ऑर्डर) सत्यनारायण चौधरी (Satyanarayan Chaudhari) ने तैयारियों का विस्तृत ब्योरा साझा किया है.

तैयारियों के बारे में क्या कहा?

जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस चौधरी ने बताया कि मुंबई पुलिस ने पिछले 2-3 हफ्तों से गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसके लिए छोटे और बड़े सार्वजनिक मंडल के साथ साथ कई बैठकें की. सार्वजनिक गणेश मंडलों, विशेष रूप से लालबागचा राजा, के साथ सुरक्षा व्यवस्था, स्वयंसेवकों की तैनाती और भीड़ प्रबंधन को लेकर चर्चा की गई. यह भी पढ़े: Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर्व के लिए इन ई-इनविटेशन कार्ड्स को भेजकर प्रियजनों को करें आमंत्रित

गणेशोत्सव त्योहार पर मुंबई पुलिस की सुरक्षा रहेगी कड़ी

बीएमसी और अन्य एजेंसियों के साथ बैठक हुई

गणपति के आगमन और विसर्जन के दिन तक किसी तरह को भक्तों के साथ साथ आम लोगों को किसी तरह की परेशनी ना हो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ सड़क मरम्मत, स्ट्रीट लाइट्स, और गड्ढों को ठीक करने जैसे नागरिक मुद्दों पर बैठकें हुईं.

गणपति स्थापना और विसर्जन की योजना:

गिरगांव, चौपाटी, दादर, जुहू, वर्सोवा और पवई में लाइफगार्ड्स के साथ विसर्जन स्थलों की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर बैठकें आयोजित की गईं.

CCTV और निजी सुरक्षा:

मंडलों और विसर्जन स्थलों पर CCTV कैमरों की स्थापना और निजी सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग पर विशेष ध्यान दिया गया.

DJ पर नियंत्रण:

मुंबई पुलिस की तरफ से चौधरीने बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट और राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार, DJ के उपयोग पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए मंडलों के साथ विशेष अपील की गई। पारंपरिक ढोल-ताशा और बैंड को प्रोत्साहित किया जा रहा है.

सुरक्षा बलों की तैनात

मुंबई पुलिस ने गणेशोत्सव के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पुलिस बल तैनात किया है. जॉइंट सीपी सत्यनारायण चौधरी के अनुसार, निम्नलिखित बल तैनात किए जाएंगे:

7 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (Addl. Commissioners)

36 उपायुक्त (DCPs)

51 सहायक आयुक्त (ACPs)

2,600 पुलिस निरीक्षक (Inspectors)

15,000 से अधिक पुलिसकर्मी (Constables)

SRPF (State Reserve Police Force), QRT (Quick Response Team), और दंगा नियंत्रण दस्ते: प्रमुख स्थानों पर तैनात.

450+ पेट्रोल मोबाइल वैन: शहर में गश्त के लिए.

350 बीट मार्शल: भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में तैनात.

100+ हेल्प डेस्क: जनता की सहायता और शिकायतों के समाधान के लिए.

112 आपातकालीन हेल्पलाइन: 24/7 उपलब्ध.

लालबागचा राजा के लिए विशेष बंदोबस्त

लालबागचा राजा, जो गणेशोत्सव का सबसे प्रमुख मंडल है, के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है:

400 से अधिक पुलिसकर्मी: मंडल परिसर और आसपास तैनात.

2 CCTV वैन और 4 कॉम्बैट वैन: निरंतर निगरानी के लिए.

SRPF और दंगा नियंत्रण दस्ता: 11 दिनों तक 24 घंटे तैनात.

मंडल के स्वयंसेवकों का सहयोग: मंडल की ओर से स्वयंसेवक भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा में सहायता करेंगे.

निगरानी और चेकिंग: मंडल परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सख्त जांच होगी.

महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान

महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, मुंबई पुलिस ने विशेष उपाय किए हैं:

महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती: प्रमुख मंडलों और विसर्जन स्थलों पर.

सादी वर्दी में महिला अधिकारी: भीड़ में छेड़छाड़ या अन्य अपराधों पर नजर रखने के लिए.

CCTV और ड्रोन सर्विलांस: चौपाटी, विसर्जन मार्गों, और मंडलों पर ड्रोन निगरानी पिछले साल की तरह इस साल भी जारी रहेगी.

क्राउड कंट्रोल और विसर्जन की तैयारी

भीड़ प्रबंधन के लिए मुंबई पुलिस ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

गिरगांव, चौपाटी, दादर, जुहू, वर्सोवा, और पवई में विशेष व्यवस्था: विसर्जन मार्गों पर बैरिकेड्स, लाइफगार्ड्स, और अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात।

BMC के साथ समन्वय: सड़कों की मरम्मत, गड्ढों को भरना, और स्ट्रीट लाइट्स को ठीक करने का काम उत्सव से पहले पूरा करने का लक्ष्य।

ड्रोन सर्विलांस: भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों और विसर्जन मार्गों पर ड्रोन से निगरानी.

नागरिकों से अपील

मुंबई पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे उत्सव के दौरान नियमों का पालन करें: