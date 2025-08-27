Bastar Heavy Rain: बस्तर की बारिश बनी परिवार के लिए काल, कार के बाढ़ में बहने से एक ही परिवार के 4 की मौत; VIDEO

Credit-(X,@NDTVMPCG)

बस्तर, छत्तीसगढ़: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में बारिश ने कहर मचाकर रखा हुआ है. पिछले दो दिनों से बारिश के कारण जन जीवन प्रभावित हो गया है. इस बारिश के बीच बस्तर (Bastar) में एक परिवार कार समेत पानी में बह गया. जिसके कारण चार लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है की ये परिवार तमिलनाडु (Tamil Nadu) का था. इनमें पति पति और दो बच्चे शामिल थे. इसमें से ड्राइवर बच गया है. ये घटना कांगेरवैली नेशनल पार्क (Kanger Valley National Park)से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 30 पर हुई. नाले में बहते हुए कार चली गई. बताया जा रहा है की रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला. ये भी जानकारी सामने आई है कि लगभग 18 घंटे तक खोजबीन की.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया X पर @NDTVMPCG नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Video: भारी बारिश के कारण छत्तीसगढ़ में आई मुसीबत, जवानों ने उफनती नदी ग्रामीणों को कराई पार, सुकमा का वीडियो वायरल

कार समेत चार लोग बाढ़ में बहे

कई घंटे के बाद शवों को निकाला गया बाहर

एसडीआरएफ (SDRF) की टीम ने देर रात कड़ी मशक्कत के बाद कार में फंसे शवों को बाहर निकाला. सभी शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज (Jagdalpur Medical College) भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर

बता दें की छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कई इलाकें बाढ़ की चपेट में आ गए है. जिसके कारण जन जीवन प्रभावती हुआ है. बाढ़ में फंसे कई लोगों को रेस्क्यू (Rescue) करने की घटनाएं भी सामने आई है. प्रशासन बाढ़ को मदद कार्य में पूरी तरह से जुटा हुआ है.