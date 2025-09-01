Punjab Heavy Rain: पंजाब में बारिश ने मचाई तबाही! घरों में पानी घुसने की वजह से मवेशियों को छत पर बांधा, अमृतसर का VIDEO आया सामने

Credit-(X,@NewsPlus_21)

अमृतसर,पंजाब: पंजाब (Punjab) में जोरदार बारिश (Heavy Rain) हो रही है. जिसके कारण 9 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए है. लोगों के घर भी पानी में डूब चुके है. अमृतसर (Amritsar) जिले से एक वीडियो सामने आया है. जहांपर लोग छत के ऊपर पानी से बचने के लिए खड़े है. इसके साथ ही लोगों ने अपने पालतू मवेशी भी छत पर ही बांध दिए है. बता दें की सरकारी आकड़ों के मुताबिक़ 1 हजार से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में है. प्रशासन लगातार लोगों की मदद कर रहा है. एसडीआरएफ (SDRF)और एनडीआरएफ (NDRF) की टीम भी लोगों को रेस्क्यू करने का काम कर रही है. कई लोग बाढ़ के चलते गांव छोड़कर भी जा चुके है. लेकिन कई लोग अब भी अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है. बारिश से हालात इतने खराब हो चुके है कि शहर में सड़कों पर पानी ही पानी दिखाई दे रहा है.

अमृतसर में बारिश ने मचाई तबाही

पंजाब के कई जिले बाढ़ की चपेट में आए

बता दें की पंजाब (Punjab) के करीब 9 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके है. जिसके कारण जन जीवन प्रभावित हुआ है. नदी,नाले काफी उफान पर है. कई लोग ऐसे है जो कई दिनों से छत पर ही रहने को मजबूर है. लोगों के घरों में बारिश का पानी घुसने की वजह से लोगों का सारा सामान खराब हो चूका है. जिसके कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है.

लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू

बताया जा रहा है की लोगों को प्रशासन (Administration) जो खाने का सामान हेलिकॉप्टर से भेजा जा रहा है, वह पूरी तरह ही पानी में गिला हो रहा है. जिसके कारण लोगों को इसका लाभ भी नहीं मिल पा रहा है. बताया जा रहा है की लोगों ने अब तक 14 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है.