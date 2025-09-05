Ujjain Heavy Rain: मध्य प्रदेश में भारी बारिश! उज्जैन में उफान पर शिप्रा नदी, किनारे के मंदिर पानी में डूबे, VIDEO आया सामने

Credit-(X,@Matrize_NC)

उज्जैन, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कई जगहों पर जोरदार बारिश हो रही है. उज्जैन (Ujjain) में बारिश के कारण शिप्रा नदी (Shipra River) उफान पर है. घाट के कई मंदिर जलमग्न हो चुके है. जिसके कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. रामघाट और दत्त अखाड़ा पर स्थित कई मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब चुके है. पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के कारण शोर नदी उफान पर आ चुकी है. इस बारिश के कारण गंभीर डैम (Dam) पूरी तरह से भर गया है. नदी में पानी का लेवल बढ़ने के कारण घाट के किनारे के मंदिर ही नहीं, दुकानें भी डूब चुकी है. पुलिस (Police) ने सावधानी के चलते लोगों का घाट पर जाना बंद करवा दिया है. इसके साथ घाट के पास बैरिकेडिंग भी की गई है.

शिप्रा नदी का वीडियो सोशल मीडिया X पर @Matrize_NC नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Ujjain: एमपी के उज्जैन में बड़ा हादसा, भारी बारिश के बीच गिरी महाकाल मंदिर की दीवार; कई लोगों के दबे होने की आशंका (Watch Video)

शिप्रा नदी उफान पर

डैम हुआ ओवरफ्लो

बताया जा रहा है की शहर को पानी सप्लाई करनेवाला गंभीर डैम (Dam) पूरी तरह से भर गया है. जिसके चलते डैम का एक गेट खोलना पड़ा. लगातार बारिश के कारण उज्जैन में भी जन जीवन प्रभावित हुआ है.

प्रशासन सतर्क

बता दें की लगातार बारिश के कारण अब बाढ़ जैसी स्थिति हो सकती है. जिसके कारण नगर निगम, होमगार्ड और एसडीआरएफ के कर्मचारियों को खतरे की जगहों पर तैनात कर दिया गया है. ताकि लोग वहां तक पहुंचे. मौसम विभाग (Meteorological Department) ने अगले दो दिनों तक बारिश की चेतावनी दी है.