Andhra Bus Fire Update: क्या 234 स्मार्टफोन ने कर्नूल बस हादसे को और विनाशकारी बनाया? जानें बैटरी फटने से कैसे बढ़ी आग की लपटें, 19 लोगों की हो चुकी है मौत

Hyderabad-Bengaluru Bus Accident (Photo- PTI)

Andhra Pradesh Bus Accident Update: आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए भीषण बस हादसे (Kurnool Bus Accident Update) की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. पता चला है कि जिस बस में आग लगी, उसमें लगभग 234 स्मार्टफोन (Smartphone) का एक बड़ा जत्था था. हादसे के वक्त ये सभी मोबाइल फोन बस के अंदर थे और इनकी बैटरियों में विस्फोट होने से आग और भड़क गई. इस हादसे में 19 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई. जानकारी के अनुसार, इन मोबाइल फोन की कीमत लगभग ₹46 लाख आंकी गई थी.

यह जत्था हैदराबाद (Hyderabad News) के एक व्यवसायी मंगनाथ का था और इसे बेंगलुरु की एक ई-कॉमर्स कंपनी (E-Commerce Company) को भेजा जा रहा था.

पिघल गईं बस में लगी एल्युमीनियम की चादरें

अग्निशमन विभाग के महानिदेशक पी. वेंकटरमन (P. Venkataraman, Director General of the Fire Department) ने बताया कि आग सिर्फ स्मार्टफोन के कारण ही नहीं, बल्कि बस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम (Air Conditioning System) में लगी बैटरियों के फटने से भी लगी. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बस के फर्श पर लगी एल्युमीनियम की चादरें भी पिघल गईं.

बस के नीचे मोटरसाइकिल फंसने से हादसा!

वेंकटरमन ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि बस के आगे के हिस्से में ईंधन का रिसाव (Kurnool Fire Service Report) हुआ था. बताया जा रहा है कि बस के नीचे एक मोटरसाइकिल फंस गई थी, जिससे पेट्रोल का रिसाव हुआ और फिर गर्मी या चिंगारी से आग लग गई. देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग की लपटों में घिर गई.

बचाव दल को दिखीं हड्डियां और राख के ढेर

जब बचाव दल घटनास्थल पर पहुंचा, तो अंदर का मंजर भयावह था. अधिकारियों ने बताया कि पिघली हुई चादरों के नीचे से हड्डियां और राख गिर रही थी. उन्होंने यह भी बताया कि बस के निर्माण में वजन कम करने के लिए हल्के एल्युमीनियम (Aluminum Sheets) का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इसी वजह से दुर्घटना और गंभीर हो गई.

हालांकि, इस समय जांच चल रही है और विशेषज्ञों की एक टीम दुर्घटना के पूरे कारण का पता लगाने में जुटी है.

Source: NDTV