VIDEO: आंध्र प्रदेश में दर्दनाक हादसा! Hyderabad-Bengaluru हाईवे पर बस में लगी आग, 20 से ज्यादा यात्रियों की मौत की आशंका

Hyderabad-Bengaluru Bus Accident (Photo- PTI)

Andhra Pradesh Bus Accident: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले (Kurnool Bus Accident) से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां शुक्रवार सुबह एक निजी यात्री बस में आग लगने से कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की आशंका है. यह हादसा हैदराबाद-बेंगलुरु राजमार्ग (Hyderabad-Bengaluru Highway Bus Accident) पर चिन्ना टेकुरु गांव के पास हुआ. बताया जा रहा है कि बस कावेरी ट्रैवल्स की थी और जब यह हादसा हुआ तो बस में सवार यात्री सो रहे थे.

खबरों के मुताबिक, बस की टक्कर एक मोटरसाइकिल (Bus Collides with Motorcycle) से हुई, जिसके बाद आग इतनी तेजी से फैली कि पूरी बस आग की लपटों में घिर गई. चीख-पुकार के बीच कुछ यात्री किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे, जबकि कई अन्य अंदर ही फंसे रहे.

ये भी पढें: Karnataka: मोबाइल इस्तेमाल पर छात्र की पिटाई करने वाला शिक्षक गिरफ्तार, वीडियो वायरल

चलती बस में लगी आग

VIDEO | Kurnool, Andhra Pradesh: A bus travelling from Bengaluru to Hyderabad caught fire near Kurnool district; several lives are feared lost. Rescue operations are underway. More details are awaited.#Kurnool #AndhraPradesh #BusAccident (Source - Third party) (Full video… pic.twitter.com/xLJz2cOqV6 — Press Trust of India (@PTI_News) October 24, 2025

एक दर्जन लोगों को बचाया गया

घटना की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी और पुलिस मौके (Andhra Pradesh Police) पर पहुंची. टीम ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की. अब तक लगभग एक दर्जन लोगों को जिंदा बचा लिया गया है, जिनमें से कई गंभीर रूप से झुलस गए हैं. सभी घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

मुख्यमंत्री ने जांच के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू (CM N. Chandrababu Naidu) ने इस दुखद दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्यों (Relief and Rescue Operations) में तुरंत तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए जांच की जाएगी.

राजस्थान के जैसलमेर में बस हादसा

हाल के दिनों में यह दूसरी बड़ी बस दुर्घटना बताई जा रही है. कुछ दिन पहले ही राजस्थान के जैसलमेर में एक बस में आग लगने से 22 लोगों की मौत हो गई थी. ऐसी दुर्घटनाओं (Jaisalmer Bus Accident) की लगातार घटनाओं ने यात्रियों की सुरक्षा और निजी बसों के तकनीकी निरीक्षण पर सवाल खड़े कर दिए हैं.