Delhi On High Alert: दिल्ली ब्लास्ट के बाद नोएडा अलर्ट मोड में, बॉर्डर सील-जांच तेज, रातभर पेट्रोलिंग

नोएडा, 11 नवंबर : दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद गौतमबुद्धनगर पुलिस पूर्ण सतर्कता मोड पर आ गई है. सभी बॉर्डर एरिया पर सख्त निगरानी के बीच अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. देर रात तक नोएडा के विभिन्न जोन में पुलिस टीमों ने सड़कों पर लगातार गश्त की और सुरक्षा स्थिति का निरीक्षण किया. मेट्रो स्टेशनों, मॉल्स और सार्वजनिक स्थलों पर भी पुलिस जवानों की संख्या बढ़ा दी गई है. दिल्ली से नोएडा में प्रवेश करने वाले वाहनों की गहन चेकिंग जारी है और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.

बताया जा रहा है कि बीते शनिवार को एटीएस टीम ने टेरर फंडिंग और धार्मिक पुस्तकें छापने के नाम पर आतंकी गतिविधि करने के आरोप में एक व्यक्ति को ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया था. अब उसके संबंध में भी जांच दोबारा तेज़ कर दी गई है. सुरक्षा एजेंसियां इस मामले को संभावित कड़ी के रूप में देख रही हैं. पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में जिले के हर सर्किल में उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा जारी है. यह भी पढ़ें : Dharmendra Death False News: धर्मेंद्र के स्वास्थ्य में सुधार, निधन की झूठी खबरों के बीच बेटे अभय देओल ब्रीच कैंडी अस्पताल पहुंचे; VIDEO

डीसीपी नोएडा यमुना और एडीसीपी नोएडा सुमित कुमार शुक्ल ने देर रात सेक्टर-18, सेक्टर-20 और अट्टा मार्केट समेत भीड़भाड़ वाले इलाके में फुट पेट्रोलिंग कर सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया. इस दौरान संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी ली गई और पुलिस कर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए. पीसीआर और पीआरवी वाहनों को लगातार गश्त जारी रखने का आदेश दिया गया है. उधर, डीसीपी ग्रेटर नोएडा साद मियां खान और एडीसीपी सुधीर कुमार के पर्यवेक्षण में एसीपी-4 सार्थक सैंगर ने जेवर टोल प्लाजा, एयरपोर्ट क्षेत्र, झुप्पा चौकी और आसपास के इलाकों में सुरक्षा का जायजा लिया.

टीम ने रातभर फुट पेट्रोलिंग की और आने-जाने वाले वाहनों की जांच की. पुलिस अधिकारियों ने थाना प्रभारी को संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क दृष्टि बनाए रखने के निर्देश दिए. सेंट्रल नोएडा में, डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी और एडीसीपी शैव्या गोयल के निर्देश पर एसीपी-3 बी.एस. वीर कुमार ने थाना सूरजपुर और सेक्टर-142 क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया. उन्होंने भीड़भाड़ वाले स्थानों में मौजूद पुलिसकर्मियों को संदिग्ध व्यक्तियों की सघन जांच और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के आदेश दिए.