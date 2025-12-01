Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन में NIA, जम्मू-कश्मीर के काजीगुंड और अन्य जगहों पर रेड; VIDEO

Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) लगातार एक्शन में है. कार्रवाई के तहत NIA की टीम जम्मू-कश्मीर के काजीगुंड समेत कई इलाकों में रेड कर रही है. छापेमारी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें NIA टीम के साथ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रही हैं और अधिकारी अलग-अलग स्थानों पर तलाशी लेते नज़र आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई संदिग्धों के ठिकानों और उनसे जुड़े नेटवर्क की जांच को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है.

 

8 स्थानों पर तलाशी अभियान

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) दिल्ली आतंकी धमाके मामले से जुड़े आठ स्थानों पर तलाशी अभियान चला रही है.

 दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA की कार्रवाई

दिल्ली में बीते महीने ब्लास्ट

गौरतलब है कि बीते महीने महीने नवंबर को  देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी एक कार में जोरदार धमाका हुआ था. इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई थी और अनेक लोग घायल हुए थे। घटना के बाद से ही NIA इस मामले की गहन जांच में जुटी है और विभिन्न राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है.