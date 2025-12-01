Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन में NIA, जम्मू-कश्मीर के काजीगुंड और अन्य जगहों पर रेड; VIDEO

Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) लगातार एक्शन में है. कार्रवाई के तहत NIA की टीम जम्मू-कश्मीर के काजीगुंड समेत कई इलाकों में रेड कर रही है. छापेमारी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें NIA टीम के साथ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रही हैं और अधिकारी अलग-अलग स्थानों पर तलाशी लेते नज़र आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई संदिग्धों के ठिकानों और उनसे जुड़े नेटवर्क की जांच को आगे बढ़ाने के लिए की जा रही है.

8 स्थानों पर तलाशी अभियान

दिल्ली ब्लास्ट मामले में NIA की कार्रवाई

#WATCH | Qazigund, J&K | NIA raids underway in Qazigund and other places in connection with the Delhi blast. pic.twitter.com/PB3YmzAIpV — ANI (@ANI) December 1, 2025

दिल्ली में बीते महीने ब्लास्ट

गौरतलब है कि बीते महीने महीने नवंबर को देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास खड़ी एक कार में जोरदार धमाका हुआ था. इस विस्फोट में कई लोगों की मौत हो गई थी और अनेक लोग घायल हुए थे। घटना के बाद से ही NIA इस मामले की गहन जांच में जुटी है और विभिन्न राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है.