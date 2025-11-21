दिल्ली विस्फोट के बाद कश्मीरियों को शक की निगाह से न देखा जाए: डॉ. फारूक अब्दुल्ला

श्रीनगर, 21 नवंबर : जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि दिल्ली विस्फोट के बाद देशभर में कश्मीरियों को शक की निगाह से न देखा जाए. डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कश्मीरियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. उन्होंने इन घटनाओं के बाद उठ रहे असहज माहौल पर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसे आपराधिक कृत्य करने वाले लोग बहुत कम हैं और वे जम्मू-कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते.

उन्होंने कहा, "यह बहुत दुखद है कि कुछ गुमराह लोगों की हरकतों के कारण पूरे कश्मीरी समुदाय के खिलाफ शक और शत्रुता का माहौल बनता है." उन्होंने खासतौर पर उन कश्मीरी युवाओं की सुरक्षा की बात की, जो देश के अन्य हिस्सों में काम और पढ़ाई कर रहे हैं. डॉ. अब्दुल्ला ने कहा, "हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कश्मीरियों, विशेषकर हमारे युवा जो अलग-अलग राज्यों में पढ़ाई और रोजगार के लिए गए हैं, वो सुरक्षित, समर्थित और संरक्षित महसूस करें." यह भी पढ़ें : G-20 Summit: प्रधानमंत्री मोदी दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर रवाना हुए, जी-20 लीडर्स समिट में लेंगे हिस्सा

उन्होंने यह भी कहा कि कश्मीरियों ने हमेशा भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक ताने-बाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और उनकी इज्जत और सुरक्षा की रक्षा करना सभी सरकारों की जिम्मेदारी है. डॉ. अब्दुल्ला ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नेताओं से अपील की कि वे कानून लागू करने वाली एजेंसियों को किसी भी तरह के भेदभाव या टारगेट किए गए हैरेसमेंट के खिलाफ सख्त निर्देश जारी करें, ताकि बढ़ते तनाव के दौरान निर्दोष नागरिक शिकार न बनें. उन्होंने कहा, "हमें एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, और न्याय व निष्पक्षता को हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत बनाना चाहिए."