Delhi-NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में इस हफ्ते छाए रहेंगे बादल, बारिश और हल्के प्रदूषण से लोगों को मिलेगी राहत

नोएडा, 5 अगस्त : दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के लोगों के लिए यह सप्ताह मौसम और पर्यावरण दोनों ही दृष्टिकोण से राहत भरा साबित हो सकता है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) की रिपोर्ट के अनुसार 5 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक क्षेत्र में लगातार बादल छाए रहेंगे और बारिश की संभावना बनी रहेगी. इससे तापमान में ज्यादा गिरावट तो नहीं, लेकिन उमस से ज़रूर राहत मिलने की उम्मीद है.

5 अगस्त को जहां आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा और मध्यम बारिश की संभावना है, वहीं 6, 7 और 8 अगस्त को गरज-चमक के साथ बारिश (थंडरस्टॉर्म विथ रेन) की चेतावनी दी गई है. 9 और 10 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं. इन सभी दिनों में अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. साथ ही, ह्यूमिडिटी का स्तर भी अधिक (55 प्रतिशत से 85 प्रतिशत) रहेगा, जिससे मौसम नम बना रहेगा लेकिन उमस थोड़ी कम महसूस होगी.

मौसम के साथ-साथ दिल्ली और नोएडा की वायु गुणवत्ता (एक्यू) भी इस समय संतोषजनक से मध्यम श्रेणी में है, जो लोगों के लिए राहत की बात है. 5 अगस्त को दिल्ली के अधिकतर इलाकों में एक्यूआई 75 से 127 के बीच रहा. दिल्ली के मुंडका (147), जहांगीरपुरी (127) और द्वारका सेक्टर 8 (117) जैसे कुछ स्थानों पर एक्यूआई मध्यम से ऊपरी स्तर पर है, लेकिन फिर भी गंभीर स्थिति से बहुत दूर है.

नोएडा में सेक्टर-62 में एक्यूआई 74 रहा जो ‘अच्छी’ श्रेणी में आता है, जबकि सेक्टर-125 और सेक्टर-116 जैसे क्षेत्रों में एक्यूआई 124 और 107 रिकॉर्ड किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है. सेक्टर-1 का एक्यूआई 97 दर्ज किया गया, जो 'संतोषजनक' श्रेणी में आता है.