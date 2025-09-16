VIDEO: देहरादून के Sahastradhara में फटा बादल, शिमला के BCS में Landslide; पहाड़ी राज्यों में क्यों आपत बन रहा मानसून?
Dehradun Cloudburst and Shimla Landslide (Photo- PTI & DDNewslive)

Uttarakhand and Himachal Rain Update: उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इस समय मानसून आफत बनकर बरस रहा है. सोमवार को देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में बादल फटने (Sahastradhara Cloudburst) की घटना सामने आई, जिससे इलाके में भारी तबाही मची. एसडीआरएफ (SDRF), एनडीआरएफ (NDRF) और लोक निर्माण विभाग (Lok Nirmaan Vibhaag) की टीमें मौके पर मौजूद हैं और राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, कई दुकानें बह गई हैं और दो लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश तेजी से की जा रही है.

सहस्त्रधारा में बादल फटने से उफान पर नदियां

बस्तियां और एक जेसीबी मशीन मलबे में दबी

शिमला में भूस्खलन , पेड़ गिरने से गाड़ियां क्षतिग्रस्त

सोंग नदी में अचानक आई बाढ़

इतना ही नहीं आमतौर पर हल्की धारा के रूप में बहने वाली सोंग नदी (Song River) में भी इस बार अचानक भारी बाढ़ में आ गई है. पिछले 10 सालों में यह पहली बार है जब नदी इतनी भयावह स्थिति में देखी गई है. इससे आसपास के इलाकों में नुकसान हुआ है और लोग दहशत में हैं. वहीं, लगातार बारिश के कारण तमसा नदी का जलस्तर (Tamsa River Water Level) भी काफी बढ़ गया है, जिससे टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर को नुकसान पहुंचा है.

हिमाचल में भी बारिश का कहर

उधर, हिमाचल प्रदेश भी बारिश के कहर से जूझ रहा है. राजधानी शिमला में देर रात से हो रही भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन (Shimla Landslide) हुआ है. हिमलैंड, बीसीएस और माहेली जैसे इलाकों में दर्जनों पेड़ गिर गए हैं और करीब एक दर्जन वाहन मलबे में दब गए हैं. राष्ट्रीय राजमार्ग को खोलने का काम चल रहा है, लेकिन भूस्खलन के कारण यातायात बाधित है.

मौसम विभाग का अलर्ट जारी

सुबह स्कूली बच्चों और ऑफिस जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है. मौसम विभाग (IMD) ने भी अगले 48 घंटों में भारी बारिश और भूस्खलन की संभावना जताई है.