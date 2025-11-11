Delhi Blast: दिल्ली विस्फोट पर सीजेआई ने जताया शोक, कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील

Car Blast near Red Fort | PTI

नई दिल्ली, 11 नवंबर : राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के पास सोमवार शाम हुए बम ब्लास्ट से पूरा देश स्तब्ध है. इस ब्लास्ट में अब तक 10 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. देश के कई राज्य हाई अलर्ट पर हैं. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) जस्टिस बी. आर. गवई ने मंगलवार को दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार विस्फोट पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि कल की घटना बेहद दुखद है. इस घटना में जान-माल की हानि से हम सभी बेहद दुखी हैं. सीजेआई ने पूरी लीगल फ्रेटरनिटी की तरफ से संवेदना व्यक्त की. उन्होंने कहा, "हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी शोक संतप्त लोगों के साथ हैं जो घायल हुए और उस विस्फोट से प्रभावित हुए हैं."

शोक संदेश में उन्होंने लिखा, "10 नवंबर, 2025 की शाम को दिल्ली में हुए कार विस्फोट में हुई दुखद जनहानि से हम सभी बेहद दुखी हैं. भारत के सर्वोच्च न्यायालय और देश की समस्त न्यायिक एवं कानूनी बिरादरी की ओर से, मैं उन परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस विनाशकारी त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है. हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन सभी के साथ हैं जो शोक संतप्त हैं, साथ ही उन लोगों के साथ भी जो घायल हुए हैं या अन्यथा प्रभावित हुए हैं. कोई भी शब्द इस क्षति के दर्द को कम नहीं कर सकता, फिर भी हम आशा करते हैं कि राष्ट्र की सामूहिक करुणा और एकजुटता इस दुख की घड़ी में कुछ सांत्वना प्रदान करेगी." यह भी पढ़ें : Delhi Blast: रक्षा मंत्री ने कहा दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, जांच के निष्कर्ष जल्द सार्वजनिक होंगे

उन्होंने आगे लिखा, "दुख की इस घड़ी में, हम शोक संतप्त लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं. हम कानून के शासन को बनाए रखने, न्याय सुनिश्चित करने और प्रत्येक नागरिक की गरिमा की रक्षा करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं. दिवंगत आत्माओं को शांति मिले. शोक संतप्त परिवारों और इस अपूरणीय क्षति पर शोक व्यक्त करने वाले सभी लोगों को साहस और सांत्वना मिले."