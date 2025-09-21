Bihar Assembly Elections: तेजस्वी यादव की सभा में पीएम मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी को जनता स्वीकार नहीं करेगी; दिलीप जायसवाल

पटना, 21 सितंबर : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections9) को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं. तमाम राजनीतिक दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गए हैं. हर तरफ चुनावी रैलियां हो रही हैं. इसी बीच, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं. ताजा मामला उनके एक जनसभा से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई. इस घटना ने सियासी हलकों में विवाद खड़ा कर दिया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता इस तरह की राजनीति को कभी भी स्वीकार नहीं करेगी.

समाचार एजेंसी आईएएनएस से खास बातचीत में दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव की सभा में जिस तरह की घटना घटी, उसे बिहार की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी. यह हार का डर है कि अब उनके मंचों से इस तरह के अपशब्द निकलने लगे हैं. जब किसी को हार का भय सताने लगता है, तो वह इस तरह का माहौल बनाने लगता है. भाजपा के कार्यकर्ता इसका प्रतिकार करेंगे और बिहार की जनता इस तरह की राजनीति को कभी माफ नहीं करेगी. उन्होंने आगे कहा कि राजनीति करनी है तो करें, लेकिन जनता और वोट की ताकत जब कम होने लगती है, तब ऐसी घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं. जनता की अदालत इस कृत्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया एक्स पोस्ट पर भी जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, उनको खुद पता नहीं होता. उनके बयानों से कांग्रेस की और फजीहत हो जाती है. भगवान ने कांग्रेस की नाव डुबाने के लिए ही राहुल गांधी को भेजा है. आप देख रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह कमजोर करने का काम किया है. इसलिए वे कुछ भी बोलते रहते हैं और उसी से कांग्रेस का नुकसान होता है.