Bihar: हमारी पहली प्राथमिकता लोगों को अधिक से अधिक रोजगार देना; दिलीप जायसवाल

पटना, 25 नवंबर : बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने मंगलवार को उद्योग विभाग का कार्यभार संभाल लिया. कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभाग की प्राथमिकताओं पर फोकस करते हुए कहा कि बिहार में जल्द से जल्द उद्योग लगाए जाएंगे और लोगों को रोजगार दिया जाएगा. उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे उद्योग विभाग का कार्यभार दिया गया है. मैं इससे पहले राजस्व मंत्री था, उस दौरान काम न करने वाले 136 पदाधिकारियों पर कार्रवाई की थी. इसके साथ ही प्रदेश में जिस तरह से राजस्व विभाग का माहौल बना हुआ था, उसको समय पर सही कर दिया था.

उन्होंने कहा कि जब मुझे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि बिहार में एनडीए सरकार लानी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुझ पर विश्वास जताकर ही मुझे प्रदेशाध्यक्ष बनाया था और मैं उनके भरोसे पर खरा उतरा हूं. दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए सरकार बिहार को कानून का राज देगी और अपराध मुक्त बिहार का मिशन शुरू हो चुका है. इसके साथ ही बिहार में रोजगार देने का हमने जो वादा किया है, उसे भी पूरा किया जाएगा. सबसे ज्यादा रोजगार उद्योग विभाग में मिलता है, इसलिए मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है. उद्योग विभाग में कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको पता है कि कैसे युवाओं को रोजगार देना है.

उन्होंने कहा कि मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि मैं बिहार में पलायन रोकूं. हमारी दो ही प्राथमिकता हैं बिहार के युवाओं को रोजगार मिले और कानून का राज स्थापित हो. सभी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, इसलिए मैं युवाओं को कैसे रोजगार मिले, उसका रोड मैप तैयार करने जा रहा हूं. उद्योग मंत्री ने कहा कि किशनगंज चाय के लिए मशहूर है. यहां चाय उद्योग को बहुत बढ़ावा मिलेगा और और भी चाय फैक्ट्रियां लगेंगी तो रोजगार बढ़ेगा. जिले में एक सरकारी और कई निजी चाय फैक्ट्रियां हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि जिले में चाय की फैक्ट्री की संख्या में बढ़ोतरी होगी