Telangana Tunnel Tragedy: तेलंगाना टनल हादसे पर बड़ा अपडेट, सुरंग के अंतिम छोर तक पहुंची रेस्क्यू टीम; फंसे हुए मजदूरों को बचाने की कोशिश जारी (Watch Video)

Telangana Tunnel Tragedy: तेलंगाना के नागरकुरनूल जिले में SLBC टनल हादसे के पांच दिन बाद भी फंसे हुए आठ मजदूरों का कोई सुराग नहीं मिला है. हालांकि, बचाव दल ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए टनल के अंतिम छोर तक पहुंचने में सफलता पाई है. टनल में भारी मलबा और गाद जमा होने के कारण अब तक राहत कार्य में कठिनाई आ रही थी. पहले बचाव दल सिर्फ 40 से 50 मीटर तक ही पहुंच पाया था, लेकिन अब NDRF, SDRF और 'रैट माइनर्स' की 20 सदस्यीय टीम टनल के आखिरी छोर तक पहुंच गई है.

नागरकुरनूल के पुलिस अधीक्षक वैभव गायकवाड़ ने जानकारी देते हुए कहा, 'बचाव टीम ने टनल के अंतिम छोर तक पहुंचने में सफलता पाई है, लेकिन वहां अभी भी मलबा भरा हुआ है. अगली रणनीति पर काम किया जा रहा है.'

