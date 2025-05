बेंगलुरु से पुणे शिफ्ट हो रही है कंपनी; भाषा विवाद से डरे स्टाफ ने मांगा बदलाव, फाउंडर बोले- 'अब कोई और शिकार न बने'

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक बड़ी टेक कंपनी अपने ऑपरेशन्स को पुणे शिफ्ट कर रही है. इसका कारण कोई कारोबारी नुकसान नहीं, बल्कि भाषा विवाद के कारण स्टाफ की सुरक्षा और मानसिक शांति बताया गया है. कंपनी के फाउंडर कौशिक मुखर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट में यह फैसला सार्वजनिक किया. कौशिक मुखर्जी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “यह विचार मेरी टीम की तरफ से आया. मैंने उनकी बातों से सहमति जताई.” उन्होंने साफ कहा कि, "अगर ये भाषा का झमेला चलता रहेगा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी गैर-कन्नड़ भाषी टीम अगला शिकार बने."

दरअसल, बेंगलुरु के SBI सूर्यानगर ब्रांच, चंदापुरा में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक बैंक मैनेजर एक ग्राहक से कन्नड़ में बात करने से इनकार करती दिखी. उसने यहां तक कह दिया, “मैं कभी कन्नड़ नहीं बोलूंगी, मुझे नियम दिखाओ.” इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर भारी बवाल मचा दिया.

इस विवाद पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने भी प्रतिक्रिया दी और कहा, “कर्नाटक में बैंकिंग सेवा कन्नड़ में होनी चाहिए, यही नियम होना चाहिए.” उन्होंने यह मुद्दा केंद्रीय अधिकारियों के सामने भी उठाया. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी मैनेजर के व्यवहार की आलोचना की और एसबीआई द्वारा उसका तबादला किए जाने के फैसले की सराहना की. उन्होंने कहा, “अब यह मामला समाप्त माना जा सकता है.”

Today I took a decision to wind up our Bangalore office in the next 6 months and move it to Pune. If this language nonsense is to continue, I do not want my non Kannada speaking staff to be the next "victim".

This idea was mooted by the staff themselves.

I agreed to their POV. https://t.co/M9abD2OYOD

— Kaushik Mukherjee 🇮🇳 (@kush07) May 22, 2025